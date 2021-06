Zmatky kolem táborů. Ministerstvo potřetí za týden změnilo podmínky testování

„Oznámením podmínek dva týdny před zahájením táborů stát pořadatelům znemožnil zohlednit vícenáklady za testy do rozpočtů, přípravu i srozumitelnou včasnou komunikaci s rodiči. Vytváření takové úrovně nejistoty pro desetitisíce dobrovolníků a statisíce rodin je neomluvitelné,“ uvedl místostarosta Junáka Petr Vaněk.

Komplikace tábory provázely již minulý týden. Podle opatření, které v schválila vláda, se měli účastníci letních táborů testovat před odjezdem a pak každých sedm dní. Případně se budou moct prokázat potvrzením o prodělání nemoci či o očkování. Pořadatelé táborů s opakovaným testováním nesouhlasili a žádali ministerstvo o změnu. Ministr Adam Vojtěch pak ve středu oznámil, že opakované testování zůstane jen u antigenních testů.



Nyní došlo k další změně. Podle nových podmínek se musí děti otestovat nejpozději 72 hodin před odjezdem na tábor. Přitom podle původního nařízení to bylo 168 hodin. Pokud dítě přijede na tábor s antigenním testem, musí se po sedmi dnech nechat otestovat všichni účastníci tábora. Tedy i ti, kteří mají PCR test.

„Dosáhnout zrušení nutnosti opakovaného testu je tak fakticky neproveditelné. Kapacity veřejných testovacích míst jsou nedostatečné a mnohde již nyní zcela zaplněné. Pokud byť jen jedno dítě nenajde místo na PCR test, musí test po 7 dnech opakovat všichni účastníci tábora,“ napsal Vaněk dále na Twitter.



#SKAUT @skaut Ministerstvo navíc nastavuje varianty, které reálně nejsou proveditelné: možnost vynechání opakovaného testu po 7 dnech zůstává, ale takový test musí nastat nejvýše 72 hodin před odjezdem na tábor (oproti původním 168 hodinám) a musí jej mít všichni účastníci tábora. [3/7] oblíbit odpovědět

„Hlavní problém je, že o testování s námi nikdo nemluvil, přestože jednání probíhala. O tomhle se nemluvilo,“ doplnila mluvčí Skautů Barbora Trojak.



Změny u táborů se nelíbí ani dalším organizátorům. „Buď tam mají šotka, nebo je tam záměr, o kterém nevíme. Ministr Vojtěch řekl, že ten, kdo pojede na tábor s PCR testem, tak už se testovat nebude. Nicméně když si přečtete mimořádné opatření, tak je tam napsáno, že pokud nebudou mít všichni PCR testy, tak se přetestovávat bude. To znamená, že když budete mít 20 dětí na táboře a jeden přijede pouze s antigenním testem, tak je budete přetestovávat všechny,“ uvedl předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka a dodal, že opravdu doufá, že je to jen šotek a chyba.

Pojede letos vaše dítě na tábor? Ano 77 Ne 21

Vyjádření ministerstva zdravotnictví k novým změnám redakce iDNES.cz shání. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová pro MF DNES nutnost testovat vysvětlovala tím, že se na tábory se sjíždějí děti z více regionů s různou incidencí.

„Myslím si, že děti už testování znají ze škol a že s ním opravdu neměly vůbec žádný problém,“ uvedla Svrčinová. Lze si podle ní i pozvat třeba některé firmy, které mají odběrová místa, pokud to bude 30, 50, 100 dětí, tak jsou schopni přijet i sanitkou a nabrat děti přímo na táboře. „Vždyť to jde ze zdravotního pojištění, proto se to zachovalo. Děti za to nebudou nic platit. Ale je možné samozřejmě použít i samotest,“ dodala.