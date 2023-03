Železný může se žalobou na policii kvůli zveřejnění videa uspět, míní právníci

Záznam z incidentu, který se stal již před několika měsíci, strážníci zveřejnili na Facebooku minulý týden. V popisku u videa zavtipkovali, že tentokrát „nenabídnou akční scény v podobě hmatů, chvatů, pout či namířené pistole, ale bude se jednat o konverzační etudu“. Totožnost řidiče ale neprozradili.

Jak se v úterý 21. března ukázalo, dopravní přestupek v podobě špatného parkování spáchal moderátor Železný. O jeho totožnosti se před jeho osobním přiznáním hojně spekulovalo. A právě to by mohlo strážcům zákona podle právníka způsobit problémy – strážníci i policisté se totiž musí při zveřejňování podobných videí držet striktních pravidel.

„Zveřejnění videa ze strany městské policie nebo Policie České republiky se vždy musí řídit tím, zda je zveřejnění v mezích buď zákona o Policii České republiky, anebo zákona o obecní policii. Pokud se bavíme o městské policii, tak zákon jasně říká, že policie plní úkoly v záležitostech veřejného pořádku,“ vysvětloval pro CNN Prima NEWS Blažek.

Znamená to, že policisté či strážníci zveřejněním záznamu plní některý z úkolů, jako je prevence kriminality či například ochrana osob „Třeba zveřejnění protijedoucího auta na dálnici za účelem ochrany osob je zcela v pořádku,“ uvedl příklad. Strážci zákona mohou informovat i o své činnosti, ale v takovém případě podle Blažka musí „zcela důsledně šetřit soukromí osob, které jsou na záznamech.“

„Tedy, že osoby nesmí být identifikovatelné. U tohoto konkrétního videa není smyslem prevence kriminality. Můžeme se bavit, zda šlo o informování o činnosti policie, ale vzhledem k tomu, že jde o audiovizuální záznam, tak je zásah do osobnostních práv mnohem intenzivnější než například u psaného sdělení,“ pokračoval právník.

„Na záznamu jsou určitá gesta, určité chování dané osoby. O zásah do soukromých práv jde i v případě, že je osoba seznatelná i v rámci okruhu svých blízkých. A domnívám se, že s ohledem na rozsah videa, na to, že tam byla identifikovatelná značka, nebyly rozmazané části těla nahrávané osoby, tak mohlo skutečně dojít k zásahu do osobnostních práv,“ dodal Blažek.

Právník následně doplnil, že pokud by se moderátor rozhodl bránit například u soudu, tak je mimo jiné jeho právem požadovat odstranění záznamu z veřejného prostoru. „Nemohu předjímat rozhodnutí soudu, ale nelze vyloučit, že by s tímto uspěl,“ sdělil.

Na sestřih videa si stěžoval i sám Železný a to v příspěvku, v němž se přiznal, že právě on je aktérem z nahrávky. „V pondělí mě ‚přepadla‘ bulvární TV (její právo) k jakémusi videu. Nechápal jsem. Tak jsem dnes shlédl: Vteřina, kdy se dozvíte: blízký se neuzdraví. Zastavíte. Blbě. Strážník hned řve. Pak zapne kameru. (A městská policie video sestříhá). I tak měla má reakce být jiná! Mrzí mě to, omlouvám se,“ napsal na svém Twitteru.

V pořadu 360° na CNN Prima NEWS se k incidentu vyjádřil také právník Ondřej Dostál. „Újma podle mě vznikla spíše až následnou identifikací a diskuzí na sociálních sítích. Celebrity obecně musí tolerovat větší zásahy do svého soukromí. Osobně spíše jako nevhodné vnímám, pokud se takto informuje o obyčejných lidech,“ reagoval. Blažkovi však dal za pravdu: „U obyčejných lidí jsou však takové zásahy výrazně horší a odškodnitelnější než u osob slavných.“

Záznam z incidentu začal až v momentě, kdy strážník řidiči vyčítal špatné parkování. „Řekl jsem, že jsem udělal chybu. Mně vadilo vaše chování,“ bránil se v reakci muž za volantem. „Mluvil jste na mě arogantně, a navíc ještě lžete. ‚Nechlapsky‘ lžete, chlap nelže,“ osočil pak příslušníka městské policie, který mu opakoval, že ho slušně žádal o přeparkování.

„To si je mám jako vzít ze vzduchu?“ reagoval následně podrážděně Železný na žádost o předložení dokumentů k vozidlu. „Chování neuvěřitelné, arogance neskutečná,“ začal se později rozčilovat. „To je pravda, zaparkovat na přechodu, to je arogance neskutečná,“ rýpl si do něj strážník. Moderátor se snažil ospravedlnit tím, že si potřeboval něco důležitého vyřídit a „za minutu odjet“.

Slovní pře pokračovala i u pokuty, kterou hříšník odmítl podepsat, byl však ochotný místo podpisu udělat „křížek a kolečko“. „Pokud jste ten, kdo si myslím, že jste, chovejte se trochu slušně,“ pokusil se muže uklidnit druhý zasahující strážník. Taková poznámka Železného vytočila, na místo tak byla přivolána druhá hlídka strážníků. Následoval střih a žádost o test na drogy.

Poté, co se muž odmítl podrobit testu, přivolali strážníci státní policii, která spor dořešila. Strážník s kamerou na závěr ještě popíchl řidiče, když z místa odjížděl bez zapnutého bezpečnostního pásu. „Pane řidiči, vy jste se nepřipoutal a už jste se rozjel. Dopustil jste se dalšího přestupku. Tento přestupek je řazen do bodového systému, nemůžu ho s vámi řešit na místě. Připoutejte se a jeďte, děkuji a na shledanou,“ ukončil „etudu“.

Celý incident následně vyvolal vlnu pozdvižení na sociálních sítích. Někteří moderátora kritizují, další se ho zastávají a mají pochopení pro jeho konání i následnou omluvu.