Památky jsou sice plné, koronavirové ztráty už ale letos nedoženou

Ještě v dubnu a květnu na hradě Lukov smutnili a počítali ztráty. Kvůli pandemii koronaviru zůstával areál po mnoho dní prázdný. V půlce prázdnin je situace o poznání optimističtější.

„Lidí je tu plno, je to patrné na první pohled. Oproti loňskému roku nám tržby za červenec stouply o 25 procent,“ hlásil šéf Spolku přátel hradu Lukova Jiří Holík. „Pokud by se v podobném duchu nesl i srpen a září, letošní rok bychom ještě zachránili,“ odhadoval.

Zřícenina hradu Lukov, podobně jako další místní památky, těží ze situace, kdy řada lidí tráví dovolenou v České republice. Hrady či zámky v kraji navštěvují skoro výhradně právě Češi nebo Slováci. A turistické cíle se jim snaží vyjít vstříc.

„Nám se například osvědčila samoobslužná pokladna. Lidé zde mohou dát peníze do kasičky i po zavíračce a v klidu si projít areál,“ přiblížil Holík.

Ve Zlínském kraji ubylo turistů Bezmála o 74 procent se meziročně snížil počet turistů ubytovaných ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů za 2. čtvrtletí letošního roku, které zveřejnil Český statistický úřad. V hotelech a penzionech se od dubna do června ubytovalo před 56 tisíc lidí, většina z nich z Česka. O dvě třetiny také ubylo nocí, které hosté v kraji strávili. Propad je výsledkem opatření v boji proti nemoci covid-19.

Návštěvníky do hradu láká i díky některým zajímavým akcím. Tento víkend zde budou tábořit a předvádět své umění šermíři, na 19. září je naplánován Den hradu Lukova. „To je pro nás stěžejní akce letoška. Chceme tu prezentovat naši práci za 30 let, co hrad zachraňujeme,“ vysvětlil Holík.

Ostatní hrady a zámky se akcím snaží spíše vyhýbat. I kvůli obavám o bezpečnost návštěvníků. „Pro ty masovější akce teď nejsou vhodné podmínky,“ míní kastelánka vizovického zámku Jana Pluhařová.

Letos tu mají naplánováno jen několik koncertů vážné hudby a na první zářijový víkend velký mezinárodní sraz parketářů, kteří budou před zraky návštěvníků opravovat historické podlahy v zámeckých sálech.

I ve Vizovicích si za letošní červenec v návštěvnosti polepšili – přišlo šest tisíc lidí, což je asi o dva tisíce více než loni. „Velkou roli hraje i počasí. V podmračených, pošmourných dnech byla návštěvnost enormní,“ sdělila kastelánka.

Jarní ztráty už nedoženou

Zámku v Buchlovicích nebo hradu Buchlovu přitom červencová návštěvnost meziročně poklesla. Do Buchlovic zavítalo 24 tisíc lidí, na Buchlov asi 18 tisíc. V obou případech je to asi o čtyři tisíce méně než loni.

„Roli mohlo hrát i to, že se provádělo po menších skupinkách,“ řekla Dagmar Šnajdarová z kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu, který tyto památky spravuje.

Velmi slušná návštěvnost podle ní byla v Květné zahradě, kam se přišlo podívat 25 tisíc lidí. Srovnání s předchozím rokem v tomto případě chybí, protože Květná zahrada byla loni spravována společně s Arcibiskupským zámkem, což už letos neplatí.

Také na tyto památky přišlo nejvíc návštěvníků z řad místních, tedy přímo ze Zlínského kraje. Zahraničních turistů je o 85 procent méně.

„S veškerými opatřeními se návštěvníci vypořádali velmi dobře a byli disciplinovaní,“ zmínila Šnajdarová.

I kdyby byla i po zbytek léta návštěvnost vysoká, ztráty způsobené protiepidemickými opatřeními už na památkách nedoženou. „Určitě se to může promítnout do investic a hospodaření pro příští rok. Zatím ale nevíme nakolik. To vyhodnotíme až na konci sezony,“ dodala.

Se ztrátou počítají i na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, přestože i tady byl červenec mírně nadprůměrný. „Lidé chodili, byť s nějakými výkyvy. Návštěvnický provoz už probíhá naprosto standardně,“ popsal ředitel správy zámku Martin Krčma. „Vliv může mít to, když se hromadně objeví zprávy o koronaviru v médiích. Pak je vždy nějaké procento lidí, kteří jsou obezřetnější, chodí v rouškách a podobně.“

I vzhledem k rozsáhlým opravám zámku i zahrady se tu letos neplánují větší akce či výstavy. Konat se budou jen některé menší koncerty a během podzimu jsou v plánu komentované prohlídky zaměřené právě na obnovu památky.

Historicky rekordní prázdniny zatím zažívají na zámcích ve Vsetíně a na Lešné u Valašského Meziříčí, které spravuje Muzeum regionu Valašsko.

„Všechny naše objekty navštívilo v červenci osm tisíc lidí, což je rekord. A to navíc není v provozu zámek ve Valašském Meziříčí, který se opravuje,“ informoval zástupce ředitele muzea Lukáš Spitzer. Muzeum přes léto láká na řadu akcí a výstav.