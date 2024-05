Dávali jí dva roky života. Místo toho stará paní přejela Ameriku na koni

Annie Mable Wilkinsová, 63letá vdova z Minotu ve státě Maine se projíždí na archivním snímku z roku 1955po dálnici nedaleko Memphisu v Tennessee se svými dvěma koňmi a psem jménem Hurry Up. Pokračuje ve své cestě do Kalifornie, na kterou vyrazila ze svého domova před téměř pěti měsíci a 1400 mílemi. Do Los Angeles plánuje dorazit na podzim. | foto: ČTK