Kdo rozhodne o Dukovanech a co bude s dopravou? V Rozstřelu odpoví Havlíček

Tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by mohla po sněmovních volbách oficiálně vypsat ještě současná vláda, řekl v úterý Radiožurnálu Havlíček. Dříve přitom několikrát řekl, že vypsání výběrového řízení bude až na vládě, která vznikne z říjnových voleb. Na čem rozhodnutí závisí, se bude ptát moderátor Rozstřelu Vladimír Vokál.

Dalším tématem pro ministra dopravy budou české silnice. Jaké klíčové dopravní stavby má nyní stát připravené do dalších let? Dočkají se občané silnic v lepším stavu než doposud?

A co říká Havlíček na kritiku? Poté, co dopravní situaci v Praze odsoudil prezident Miloš Zeman, primátor Zdeněk Hřib poukázal na to, že jestli má rezignovat on, tak by měl i ministr dopravy.

„Vždyť i na D1 jsou kvůli opravám uzavírky a zácpy. Mimochodem o žalostné dopravní situaci na této klíčové dopravní tepně svědčí i to, že pan prezident do Brna raději letěl 1. září letadlem,“ vytýkal Hřib v reakci na kritický dopis prezidenta.

Havlíček počátkem srpna sliboval, že dálnice D1 by měla být po celkové rekonstrukci plně průjezdná počátkem října, těsně před volbami. To ohrozila nucená oprava nedávno rekonstruovaného úseku mezi 65. a 66. kilometrem na Benešovsku, na němž je nekvalitní beton. Přes sto metrů dálnice by mělo být opraveno do konce září.

Komplikuje se i dostavba D1. Hrozí rok zpoždění, a to na posledním desetikilometrovém úseku u Přerova, kde měly práce začít v roce 2022.

Diskuze se bude týkat i chystaného vládního systému podpory, který by měl nejchudším domácnostem pomoci zaplatit za elektrickou energii. Už je jasné, kolika domácností se bude vyplácení podpory na elektřinu týkat, kolik to bude stát a od kdy by domácnosti mohly s touto formou pomoci počítat? Havlíček zatím hovořil o „nejzranitelnějších“ občanech.

U podniků byl už konkrétnější. Podpořit se má regulovaná složka spojená s obnovitelnými zdroji energie. Zátěž se přenese částečně na stát.



A jak se ministr staví k nesplněným slibům? Příkladem je dlouho chystaná a nakonec opět odložená změna bodového systému pro řidiče. V nedohlednu zůstává i řešení vodní dopravy a modernizace železnic postupuje jen pomalu. Proč už dávno nejezdí v Česku rychlovlaky?



Karel Havlíček je český podnikatel, ekonom a vysokoškolský pedagog. V letech 2001 až 2019 působil jako místopředseda a poté předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Od roku 2019 je ministrem průmyslu a dopravy ve vládě Andreje Babiše, o rok později se stal i ministrem dopravy.