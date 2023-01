Experti: Rozhodnutí soudu je pro Babiše velké plus, pomůže hlavně v druhém kole

Podle politologa Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy Babišovi zproštění obžaloby pomůže, a to především pokud se dostane do druhého kola. „Jak moc, je ale otázka. Odpor vůči němu se budoval léta a lidé to v sobě mají zažité,“ upozornil.

Přesto podle něj může Babiš část lidí dostat na svou stranu a stát se pro ně „volitelným“. A to především pokud se mu podaří vyportrétovat protikandidáty jako reprezentanty současné vlády. „Pokud to odprezentuje tak, že šlo o politický proces a komplot ‚polistopadového kartelu‘, jak říká, může se více vyprofilovat jako oběť systému a tím být přijatelnější i pro některé voliče protisystémových stran,“ vysvětlil.

Podobně nyní jeho šance vidí i ostatní experti. Politolog Jan Kubáček například označuje zprošťující verdikt jako „polití živou vodou“. „Myslím si, že se Andrej Babiš vrací do hry,“ řekl.

Expremiér nyní podle něj udělá vše proto, aby informace dostal co nejvíce mezi voliče a postaví se do role mučedníka. „Má o co bojovat, existuje obrovské množství nerozhodnutých voličů. Ti do jisté míry určí, jak bude celý výsledek vypadat,“ řekl.

A stejně hovoří třeba i politolog Roman Chytilek - rozhodnutí soudu zvětšuje šanci, že Babiš získá hlasy i jiných než svých skalních voličů. Zmizí tak totiž spojení kampaně a snahy o zisk imunity.

Celá situace navíc komplikuje věc pro jeho protikandidáty, co se týče argumentace. Přijdou totiž o hlavní bod kritiky. „Budou muset hledat selhání v premiérském období, uzpůsobit tomu strategii a hledat věcná pochybení,“ míní Kubáček.

Podle Mlejnka mohou nadále zmiňovat třeba jeho další kauzy spojené s dotacemi z Evropské unie, argumentace však bude slabší.

Hlasy od Josefa Středuly

Babiše navíc může posílit i další aktuální událost, a to odstoupení odborového předáka Josefa Středuly. Ten v neděli v debatě České televize vyzval své příznivce, aby místo něj volili ekonomku Danuši Nerudovou. Jak ale míní politologové, lidé jeho apel spíše nevyslyší.

„Nerudová v debatě řekla, že volila koalici SPOLU, deklaruje se jako pravicová kandidátka. Středulovo odstoupení podpoří levicové kandidáty jako je Andrej Babiš a (poslanec SPD) Jaroslav Bašta,“ míní například politolog Lukáš Novotný.

Podobně to vidí i Mlejnek. „Pokud se podíváme na sociologické výzkumy, neexistuje velký překryv voličů Nerudové a Středuly. Spíše bych tak tipl, že většina jeho voličů půjde volit Babiše nebo k volbám nepůjde vůbec,“ souhlasí.

Vzhledem ke Středulovým nízkým preferencím - ty se pohybovaly kolem tří procent - však efekt nebude velký. „Myslím si, že pořadí to nezmění,“ soudí politolog Lukáš Valeš.

Přesto by Středulův krok mohl Nerudové mírně pomoci. A to tím, že jí dodá nový impuls do předvolební kampaně. „Když se někdo přidá na vaši stranu, posílí vás to a dodá vám to novou dynamiku a energii. Pro Nerudovou tak nyní nejde o konkrétní hlasy, ale o psychologickou vzpruhu. V poslední době začala ztrácet na Petru Pavlovi, prostoru kolem ní dominovala aféra s rychlotituly na Mendelově univerzitě. Tohle je vzpruha,“ míní Kubáček.

„Paní Nerudová by nyní měla tento aspekt posunout směrem, že je integrující kandidátkou. Částečně jí to může pomoct, o tom žádná,“ souhlasí Novotný.

Jak ale upozorňuje Mlejnek, pokud by se Nerudová začala na základě této podpory profilovat jako více levicová kandidátka, mohla by paradoxně přijít o některé své již přesvědčené voliče.

Diviš se „odkopal“, Pavel s Nerudovou nevyužili příležitost

Obecně pak zbytek nedělní debaty na České televizi předvolební situací příliš nezamíchal. Ačkoliv podle politologů nedokázali ani Danuše Nerudová ani Petr Pavel prostor příliš využít k získání pozornosti, vystoupení jim ani nijak neuškodilo.

Upozorňují však na jednoho kandidáta, který se debatou lidově řečeno „odkopal“, a to na podnikatele Karla Diviše. Ten začal hned v začátku útočit na dvojici favoritů Pavla a Nerudovou.

„Chtěl na sebe upozornit a myslím, že zvolil špatnou strategii. Přitom je to kuriózní - na České televizi kdysi pracoval a musí vědět, jaká je její cílová skupina. Tento boj by se hodil spíše pro diváky komerčních televizí. Taktika mu každopádně nevyšla, působila spíše kontraproduktivně,“ soudí Kubáček.

„Předvolební průzkumy mu nepřisuzují moc procent, pokusil se proto na poslední chvíli strhnout voliče. Bylo to ale takové křečovité a okaté, takže si myslím, že z toho nic moc nevytěží,“ souhlasí Mlejnek.

Kritika favoritů pak podle něj byla účinnější od jiných kandidátů - konkrétně od Josefa Středuly v souvislosti s Pavlovou komunistickou minulostí a od bývalého rektora Tomáše Zimy v souvislosti s univerzitní kauzou Danuše Nerudové.

Obecně podle Valeše debata ukázala na malou výraznost všech kandidátů. „Na to, že Česká republika vstoupila do jednoho z nejnáročnějších období své existence, je vidět, že se kandidáti na prezidenta vůbec nesetkávají s klíčovými tématy, jako je bezpečnost a změna geopolitické situace ve světě,“ míní.

Poukazuje na to, že hlavní role prezidenta se týká zahraniční politiky. A v té se podle něj neorientuje nikdo z kandidátů.