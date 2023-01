Poslední den průzkumů: první kolo by vyhrál Babiš, třetina voličů stále váhá

V prvním kole prezidentské volby by podle modelu Ipsos vyhrál Andrej Babiš s 28,6 procenty hlasů. Za ním by se umístil Petr Pavel s 27,8 procenty. Do druhého kola by neprošla Danuše Nerudová, kterou by podpořilo 24,6 procent lidí. Nerozhodnutá je třetina voličů, ukazuje aktuální průzkum.