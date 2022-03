Ukrajinci spějí k vítězství, bilancuje měsíc ruské invaze vojenský publicista

Dnes je to měsíc, co jsme na Technetu vydali shrnutí prvního dne bojů rusko-ukrajinské války. Už v té chvíli bylo zřejmé, že se děje něco, co se nečekalo. Nejenže Rusové zaútočili se zjevně nedostatečnými silami, ale za osmnáct hodin bojů neodkázali dobýt dvacet kilometrů vzdálený Charkov. Dnes se dá říci, že válka spěje ke konci a Ukrajinci vítězí.