Americká armáda chce rakety pro rychlou přepravu nákladu kamkoli na světě

Patrně v žádné jiné oblasti lidského konání než ve vojenství se nestává, že nové technologie a vynálezy jsou tak rychle aplikovány do praxe a využívány, jak to jen jde. Stejné je to i ve využití kosmických technologií.