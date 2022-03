Západní svět zaspal válku s ruskou propagandou. Už roky tiše pracuje

Válka na Ukrajině je v mnoha ohledech novým fenoménem. Pokud jsme o válce v Perském zálivu mluvili jako o první válce v přímém přenosu, nyní je to válka na sociálních sítích. Co je však mnohem důležitější, tato válka je také válkou informační. Má své kořeny v dezinformacích a propagandě, která tiše bujela řadu let, říká expertka Denisa Hejlová.