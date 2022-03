Na Ukrajině nejsou vojáci základní služby, jen profesionálové, tvrdí Putin

„Dovolte mi zdůraznit, že vojáci, kteří vykonávají vojenskou službu, se neúčastní a nebudou účastnit bojových akcí. Nedojde ani k dodatečnému povolávání záložníků,“ prohlásil ruský vůdce ve videoposelství u příležitosti 8. března, které na svých webových stránkách zveřejnil Kreml.

„Zadané úkoly řeší pouze profesionální vojáci. Jsem přesvědčen, že spolehlivě zajistí bezpečnost a mír pro ruský lid,“ pokračoval.

„Rád bych oslovil matky, manželky, sestry, nevěsty a přítelkyně našich vojáků a důstojníků, kteří nyní bojují a brání Rusko během speciální vojenské operace. Chápu, jak se bojíte o své blízké a milované. Můžete na ně být hrdé, stejně jako je na ně hrdá celá země,“ dodal Putin s tím, že starost si o své vojáky dělá celé Rusko.

Putinova slova jsou v rozporu se svědectvími z Ukrajiny, z níž kolují po internetu videa, fotky i zvukové záznamy většinou již zajatých ruských vojáků, u nichž je patrné, že jsou hodně mladí, nezkušení a demoralizovaní.

K údajným nasazeným profesionálům se už v únoru vyjádřil podle webu Daily Beast ruský svaz matek ruských vojáků, podle kterého se celé pluky vojenských odvedenců vyslaných na cvičení k ukrajinským hranicím přeměňovaly před invazí na profesionální. Proti brancům odmítajícím podepsat příslušní dokumenty bylo prý použito násilí.

Podle nejnovější bilance ukrajinského generálního štábu zahynulo od začátku invaze 12 tisíc ruských vojáků.

„Ani během nejtěžších zkoušek Velké vlastenecké války nic nemohlo zabránit ruským mužům vyznávat lásku svým ženám. Tato láska sloužila jako podpora a inspirace,“ řekl rovněž Putin.

Putin přislíbil matkám samoživitelkám z nízkopříjmových skupin dodatečné příplatky na děti, a to ve věku od osmi do 16 let.