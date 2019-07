První malý skok směrem k Marsu. SpaceX vyzkoušela nový stroj

Tak jsme se konečně dočkali. Elon Musk koncem minulého roku avizoval, že experimentální raketa Starhopper poprvé poletí na jaře 2019. Demonstrátor je určen především ke zkouškám nových a velmi efektivních motorů Raptor, které mají mimo jiné pracovat na palivo teoreticky vyrobitelné na Marsu (metan a kyslík).



Plány na start Starhopperu ovšem zhatily problémy při testování motorů Raptor. Takže i když byl Starhopper na svůj první let připraven nejspíš už někdy v dubnu, plně funkční motor dostal až v červenci.



Ani poté nešlo všechno hladce, ale po menších potížích se „Hvězdný skokan“, jak by se snad dal přeložit anglický název, 26. července konečně úspěšně vzlétl do výšky dvaceti metrů. Tak se na let a zajímavý experimentální stroj i jeho krátkou historii pojďme podívat.



Malé opakování

Nejprve rychlé shrnutí událostí, které testům předcházely:



Na konci prosince 2018 začala v jižním Texasu vznikat ocelová konstrukce neznámého účelu. Elon Musk poté vysvětlil, že jde o experimentální prototyp kosmické lodi Starship, s kterým budou prováděny zkušební lety.

11. ledna 2019 byl Starhopper kompletně smontován. Jednalo se ale jen o velmi hrubou konstrukci bez funkčních motorů, nádrží apod.

Následně byl Starhopper opět rozmontován na dvě poloviny a začala příprava „vnitřností“

Na konci ledna silný vítr zničil nedostatečně ukotvenou horní polovinu Starhopperu

V následujících týdnech pokračovaly přípravy spodní poloviny – instalace nádrží, kabeláže, potrubí, zpevnění nohou apod.

8. března byla spodní část Starhopperu přepravena na nedalekou startovní rampu

11. března byl na rampu dopraven první motor Raptor, který byl o pár dnů později nainstalován na Starhopper

Starhopper během března absolvoval několik tankovacích zkoušek a 4. dubna proběhl první zážeh Starhopperu, který trval tři sekundy. O dva dny později proběhl další krátký zážeh. Motor Raptor byl poté ze Starhopperu odmontován a odeslán do Hawthorne.

11. července na rampu dorazil Raptor se sériovým číslem 6 a byl nainstalován na Starhopper

17. července proběhl krátký statický zážeh, po kterém Starhopper obklopily plameny, ale nic se mu nestalo

SpaceX poté bylo v podstatě připraveno provést první zkušební let, při kterém by metanový motor Raptor vynesl neupoutaný Starhopper do výšky dvaceti metrů a o kousek vedle by pak pak proběhlo automatické přistání. Šlo by tak o zevrubný test nejen Raptoru, který do té doby absolvoval pouze statické zážehy, ale také řídícího softwaru, avioniky a manévrovacích trysek, které si Starhopper vypůjčil z Falconu 9. Získaná data a zkušenosti pak SpaceX zúročí při vývoji a testování pokročilejších prototypů obří rakety Starship, které už jsou několik měsíců ve výrobě a mohly by poprvé vzlétnout ještě letos.

Začátkem týdne SpaceX provedlo několik dílčích zkoušek – například tankování, fungování manévrovacích trysek a vektorování motoru. Zkušební let (nebo spíše skok) byl v plánu na noc ze středy na čtvrtek. K pokusu nakonec opravdu došlo ve čtvrtek kolem 02:30 SELČ, ale test byl ukončen předčasně.



Motor totiž krátce po zážehu detekoval příliš vysoký tlak ve spalovací komoře a vypnul se. SpaceX poskytlo oficiální živý přenos, takže se nám dostalo krásných záběrů z dronu poletujícího nad rampou, který během zkoušky zachytil plameny šlehající ze Starhopperu. Nejdříve jsem myslel, že šlo o závadu, ale má se za to, že to bylo záměrné spalování upouštěného metanu z natlakovaných nádrží. Metan je totiž několikanásobně škodlivější skleníkový plyn než oxid uhličitý, takže je lepší ho spálit, než aby byl přímo vypouštěn do ovzduší.

Elon Musk následně vysvětlil, že vysoký tlak v motoru byl způsoben příliš nízkou teplotou pohonných hmot. Evidentně však nešlo o velký problém, protože SpaceX naplánovalo zkušební let už na následující den. Časové okno pro provedení testovacího letu začalo ve čtvrtek 21:00 našeho času a končilo druhý den v 07:00 ráno. Rampa byla vyklizena v 02:00 a vypadalo to, že let proběhne nedlouho poté. Jenže pak se několik hodin skoro nic nedělo (proběhly jen krátké testy dusíkových trysek a naklánění motoru) a kolem 04:30 se na rampu vydal hasičský vůz a ještě jedno vozidlo.

To obvykle značí, že je potřeba vyřešit nějaký problém. A jelikož se k rampě nemůžou přiblížit lidé, pokud je Starhopper natankovaný, bylo jasné, že je zatím prázdný a k napjatě očekávanému zážehu jen tak nedojde. Auta nakonec na rampě strávila jen pár minut, než ji opět opustila. Téměř okamžitě potom místní pozorovatelé hlásili, že Starhopper vydává zvuky, které obvykle indikují probíhající tankování metanu a kyslíku. To už bylo pět hodin ráno našeho času a do konce testovacího okna tou dobou zbývaly pouze dvě hodiny. Bylo tedy jasné, že pro SpaceX jde o poslední šanci k provedení zkušebního letu.



SpaceX ale tentokrát oficiální přenos nenabídlo, a tak jsme se museli spokojit s neoficiálními přenosy, které nabízely pohled na rampu z různých úhlů a vzdáleností. Tankování Starhopperu nakonec proběhlo velice rychle a už v 05:45 SELČ došlo k zážehu Raptoru. Rampu však okamžitě zahalil kouř, takže i když probíhající „světelná show“ napovídala, že motor stále hoří, v živém přenosu nebyl Starhopper skoro vůbec vidět.



Motor zhasl po asi 25 sekundách a divákům nezbylo než čekat, co se bude dít dál. Když se kouř rozptýlil a prach usadil, ukázalo se, že Starhopper je v pořádku a stále stojí na rampě, avšak s jedním rozdílem – zavalitý stroj s výškou 20 metrů a průměrem 9 metrů se totiž po zážehu přesunul o kousek vedle. Bylo tedy evidentní, že Starhopper dostál svému jménu a poprvé poposkočil.

Test mimochodem způsobil menší požár porostu. Rampa vybavena dálkově ovládaným vodním dělem, to na oheň nedosáhlo. Hasiči se přitom nemohli přiblížit, dokud nedošlo k vypuštění zbytkového paliva a okysličovadla ze Starhopperu. Oheň nakonec sám vyhořel kolem 08:00 SELČ a asi o hodinu později bylo dokončeno zajištění Starhopperu. Kolem 09:10 pak na rampu přijeli technici a hasiči, kteří zahájili inspekci.

Elon Musk krátce po dokončení testu potvrdil, že zkušební skok byl úspěšný a podělil se o dvě videa. Jedno zachycuje průběh testu z kamery umístěné u motoru a druhé bylo pořízeno dronem nad rampou – právě to připojujeme, i když ani z něj není vidět mnoho.

Musk ale nehodlá usnout na vavřínech a rovnou nás navnadil na další fázi testování. Oznámil, že už za 1–2 týdny by mohl proběhnout další let, při kterém už Starhopper dosáhne výšky 200 metrů. A abychom si to mohli užít co nejvíce, Musk slíbil, že zkouška proběhne za denního světla.

Při aktuálním testu se Starhopper během letu přesunul jen asi o deset metrů, ale během budoucích letů by vzhledem k jejich výšce mohlo dojít k tomu, že raketa se po startu odkloní a nakonec přistane na nově vybudované přistávací plošině, která se nachází asi 170 metrů od startovní rampy.

První neupoutaný let Starhopperu možná nevypadal tak úžasně, jak si někteří představovali, ale pro SpaceX to je velký krok dopředu a vyvrcholení mnoha let tvrdé práce na vývoji Raptoru a rakety Starship.



Nezapomínejme, že Raptor je jeden z nejpokročilejších raketových motorů na světě a první svého druhu, který reálně vzlétl. Využívá zvláštní typ tzv. full-flow staged combustion. V historii vznikly ještě dva další motory tohoto typu, ale ani jeden se nedostal z testovací fáze.



Pokud se SpaceX nakonec podaří vyvinout a úspěšně provozovat raketu Starship a jejím prostřednictvím nastartovat opravdovou revoluci ve vesmírné dopravě, je možné, že historici budou v budoucnosti poukazovat právě na první skok Starhopperu jako na zlomový okamžik.



Článek byl převzat z webu ElonX, který se věnuje především aktivitám společnosti SpaceX a dalších podniků Elona Muska. Text byl redakčně upraven, originál najdete zde.