Nejbohatší člověk světa poletí vlastní raketou do kosmu spolu s teenagerem

Souboj miliardářů o to, kdo vyzkouší vlastní stroj, který jej vynese až na hranici mezi Zemí a vesmírem, vyhrál minulý týden Richard Branson. Tedy pokud přimhouříme obě oči a nebudeme se příliš šťourat v tom, kde tato hranice je. Podle většiny astronomů je totiž takzvaná Kármánova hranice až ve výšce 100 kilometrů, kam se však Branson nedostal, když doletěl „jen“ 86 kilometrů od zemského povrchu.

Plánovaný úterní start rakety New Shepard společnosti Jeffa Bezose dostal v neděli závěrečné povolení a nyní bude záležet už jen na aktuálním počasí a předstartovní kondici rakety. Start se odehraje v den 52. výročí přistání Apolla 11 na Měsíci.

Blue Origin @blueorigin #NewShepard remains go for launch on Tuesday, July 20, from Launch Site One in West Texas. Tune into the live broadcast at 6:30 am CDT / 11:30 UTC on https://t.co/7Y4TherpLr. Watch the replay of today’s pre-launch briefing here: https://t.co/1G0IGTKULK #NSFirstHumanFlight https://t.co/m24z8RoYAl oblíbit odpovědět

Celý let označovaný jako mise NS-15 bude plně automatický, takže na palubě budou pouze pasažéři a žádná posádka, tedy pouze civilisté a nikdo ze zaměstnanců Blue Origin ani astronautů.

Americký miliardář tak bude přítomen vůbec prvnímu nepilotovanému suborbitálnímu letu na světě s lodí s civilní posádkou. To slovíčko suborbitální v tomto případě znamená, že se loď s posádkou nedostane na oběžnou dráhu, ale na chvíli překročí Kármánovu hranici.

Loď bez pilota byla strategie, kterou vedení společnosti Blue Origin přijalo již před lety. „Je to jednoduchá matematika,“ řekl agentuře Reuters jeden z lidí obeznámených se záměrem společnosti. „Pokud navrhnete systém tak, abyste nepotřebovali pilota, můžete mít víc platících zákazníků,“ dodal.

New Shepard Raketový stupeň je pojmenovaný podle prvního amerického kosmonauta Alana B. Sheparda, Jr. (1923 – 1998), který 5. 5. 1961 vzlétl v kabině Mercury/Freedom 7 na nosné raketě Redstone k patnáctiminutovému letu po balistické dráze do výšky 187 km. Astronaut Alan Shepard na snímku z 5. května 1961

Šetří se také tím, že jak raketa, tak návratový modul se mohou znovu použít. Raketa New Shepard umí znovu přistát za pomoci motorů a kapsle Crew Capsule se snese na padácích. Při testech byla jedna z raket použita až sedmkrát. Ani tento let nebude se zcela novým strojem. Raketa i kapsle již letěly dvakrát.

Jedenáctiminutovou cestu se čtyřmi minutami v beztížném stavu zajistí 18,3 metru vysoký stroj New Shepard 2.0. Tuto verzi rakety firma testuje již od roku 2015. Do vesmíru se poprvé dostala na sklonku roku 2017. V dubnu 2018 pak byla v návratovém modulu i figurína, která se tak dostala do výšky 106 kilometrů, navíc to bylo poprvé, co se jednou použitá raketa dostala znovu na start k letu do vesmíru. Let tehdy trval 10 minut a 19 sekund. Od té doby proběhla řada dalších testovacích letů a návratů, ten úterní bude šestnáctý a první ostrý.

S výjimkou jednoho, hned toho prvního, byly všechny lety doposud úspěšné. Víc se o začátcích společnosti a prvních testech rakety New Shepard dozvíte z našeho textu Velký vesmírný rekord: stejná raketa se vrátila podruhé do kosmu.

Raketa odstartuje pomocí motoru BE-3PM (firma již vyvíjí nástupce BN-4), který bude hořet přibližně dvě minuty a 45 sekund. Po odpojení hlavního motoru se od rakety oddělí modul s posádkou.

Během letu zrychlí raketa Blue Origin na rychlost Mach 3, než se oddělí od kapsle a vrátí se k motorizovanému vertikálnímu přistání na určené přistávací ploše. Čtveřice cestujících na plaubě by se měla dostat do výšky až 106 kilometrů nad hladinou moře. Během cesty se pasažéři mohou těšit až na čtyři minuty stavu beztíže, ale především na pohled na naši planetu a okolní vesmír z výšky, který byla netrénovaným lidem doposud zapovězen. Blue Origin k tomu má největší okna, jaká kdy byla pro kosmickou loď vyrobena. Stav beztíže nastane asi tři minuty po startu.

„Pohled na Zemi z vesmíru vás změní. Změní to váš vztah k této planetě, k lidstvu,“ řekl Bezos ve videu, v němž minulý měsíc o letu hovořil.

Protože je tato návštěva vesmíru opravdu jen velice krátká, není na ni třeba žádný speciální výcvik. Členové posádky absolvují pouze dvoudenní přípravu. Blue Origin vyčlenila dva členy pozemního personálu, kteří budou pomáhat cestujícím připoutat se a poskytnou jim informace o jednotlivých bodech letu.

Ani celý let netrvá dlouho, po zhruba deseti minutách od startu se totiž cestovalé snesou v kapsli na padácích znovu na Zemi, v texaské poušti.

Čtvrté sedadlo vydraženo v aukci

Zakladatel internetové společnosti Amazon a jeden z nejbohatších lidí na světě Jeff Bezos už v červnu oznámil, že při prvním letu do vesmíru zorganizovaném jeho firmou nebude chybět a že s sebou vezme bratra Marka. Pozvána byla také 82letá průkopnice letectví Wally Funková, která má nakročeno k tomu, aby se stala nejstarším člověkem, který se kdy podíval do vesmíru.

Bývalá americká pilotka byla první ženou, která se stala vyšetřovatelkou letecké bezpečnosti amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) a první inspektorkou amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Na kontě má podle svých slov přes 19 600 letových hodin a naučila pilotovat víc než tři tisíce lidí.

To tedy máme tři místa – čtvrté patří prvnímu platícímu zákazníkovi společnosti, další dvě zůstanou neobsazena. Původně měl jako čtvrtý pasažér letět vítěz aukce, kterou na toto místo Bezos vypsal.

Anonymní vítěz, který za místo na plnohodnotné premiéře lodi New Shepard zaplatil 28 milionů dolarů (přes 600 milionů korun), však nakonec nepoletí. Blue Origin uvedla, že se expedice nemůže zúčastnit a plánuje se do vesmíru podívat při některém z dalších předpokládaných letů. Nahradil jej tedy druhý v pořadí, osmnáctiletý Oliver Daemen. Kolik zaplatil, nebylo zveřejněno. Mladík je synem Joese Daemena, který založil investiční skupinu Somerset Capital Partners.

„Je to začátek komerčního provozu pro New Shepard a Oliver je zástupce nové generace lidí, která nám pomůže vybudovat cestu do vesmíru,“ uvedl šéf Blue Origin Bob Smith.

Pokud vše půjde podle plánů, stane se Daemen nejmladším člověkem, který kdy letěl do vesmíru a patrně tak překoná rekord sovětského kosmonauta Germana Titova, který se v roce 1961 dostal do vesmíru jako pětadvacetiletý.

„Nemůžu se dočkat, až zažiju stav beztíže a uvidím svět shora,“ uvádí mladý Daemen na záběrech, které publikovala nizozemská televize RTL.

Blue Origin uvedla, že Daemen se po dokončení středoškolského studia stal držitelem pilotní licence a že v září nastupuje ke studiím na Univerzitě v Utrechtu v Nizozemsku.

Lety do vesmíru pro každého

Let společnosti Blue Origin se připravoval dvě desetiletí. Bezos založil společnost v roce 2000, tedy dřív než Elon Musk svou SpaceX. Ta nyní plánuje ještě ambicióznější misi. V září vyšle plně civilní posádku na několikadenní orbitální let na palubě kapsle Crew Dragon. Sám Musk si zaplatil let u již zmíněné firmy Virgin Galactic vlastněné Richardem Bransonem.

Pokud se úterní let povede, pak se očekává, že společnost Blue Origin zahájí prodej letenek. Údajně se jí již nyní přihlásili někteří další zájemci z aukce. Zatím však není jisté, jaká bude cena za letenku.



Mezitím co firma bude vynášet turisty na hranici Země a vesmíru, připravuje výrazně silnější nosič. New Glenn bude schopen vynášet náklad a případně i posádku na oběžnou dráhu z mysu Canaveral na Floridě. Firma to chce stihnout od konce příštího roku.

Společnost se také nedávno zúčastnila soutěže o lunární modul. Se svým Blue Moonvšak prohrála se SpaceX, které tak NASA zadala vývoj technologie pro dopravu dalších astronautů na Měsíc. Blue Origin však rozhodnutí napadla, stejně jako druhý konkurent.