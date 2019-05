Leonardovi anatomické kresby oceňují i chirurgové, říká historik umění

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Leonardo da Vinci zemřel 2. května 1519 ve Francii na zámku Le Clos Lucé u Amboise. Za svůj život stihl ovlivnit umění i vědu nejen své doby. Byť si jej většina lidí vybaví jako tvůrce slavných obrazů a maleb, jako nebo Mona Lisa nebo Poslední večeře, byl i zdatný vynálezce vědec nebo architekt. Údajně hrál i dobře na loutnu. I proto se se stal symbolem počínající renesance.



doc. PhDr. Martin Zlatohlávek Ph.D. historik umění, Ústav dějin křesťanského umění, bývalý ředitel Národní galerie v Praze

I když ho dnes díky spikleneckým teoriím i některým populárním uměleckým dílům máme Leonardovo jméno spojené s tajemnem, tajnými společnostmi a světem konspiračních teorií, ve skutečnosti zřejmě neměl pro „tajemno“ pochopení. „Leonardo byl velmi racionální člověk,“ říká Martin Zlatohlávek. Podle dochovaných záznamů neměl pochopení pro debaty, které nebyly založeny na konkrétním a přesném poznání skutečnosti. „Neměl rád filozování, které nebylo založeno na přesných znalostech,“ říká Zlatohlávek.



I přes široký rozsah Leonardových zájmů a znalostí se Zlatohlávek domnívá, že jednoznačně nejvýznamnější je odkaz této renesanční osobnosti znatelný především v malířství. „Vynikal především v portérech,“ říká český odborník.



Dnes odhadujeme, že Leonardo da Vinci byl pravděpodobně dominantně levákem. „Já si ovšem myslím, že při malování používal obě ruce,“ říká Zlatohlávek. Existují kresby, které evidentně pořídili levou rukou, ale jsou další, u kterých to patrné není.



V rozhovoru s historikem umění doc. Martinem Zlatohlávkem se budeme ptát na Leonardův život, na jeho povahu, na okolnosti vzniku jeho nejslavnějších obrazů, na to, kam až sahaly jeho ambice a nahlédneme i do jeho zápisků – zanechal po sobě více než sedm tisíc stránek poznámek všeho druhu.

Mezi náčrtky a filozofickými myšlenkami tak čtenář najde třeba recept na obarvení vlasů nebo úvahy o přírodních zákonitostech. A protože docent Zlatohlávek říká, že nikoliv v malbě, ale především v kresbě vidíme do duše umělce nejvíce, ukážeme si ve studiu Rozstřelu některé ze slavných náčrtků Leonarda da Vinciho a budeme se ptát, co vše v sobě skrývají a co prozrazují o nitru génia.

