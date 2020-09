Česká televize končí v současném pozemním vysílání. Za měsíc i ostatní

Přechod na nový standard šíření signálu z pozemních televizních vysílačů přichází především proto, aby se uvolnilo frekvenční pásmo pro mobilní sítě páté generace. Má to však efekt i pro samotnou televizi.

Podle vyjádření Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se totiž již na příští rok připravuje výběrové řízení na dvě nové sítě, které mají rozšířit nabídku televizních kanálů. Nabídka bude na frekvence z kmitočtového pásma 470–694 MHz.

Z toho jeden by měl být regionální a jeden celoplošný.

„Zhruba do měsíce bude jasno, co s nimi bude, ale s největší pravděpodobností půjdou do další aukce,“ podotkla pro ČTK předsedkyně ČTÚ Hana Továrková.

V tuto chvíli ČTÚ ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže analyzuje optimální způsob přidělení těchto frekvencí.

„Z dosavadní analýzy vyplývá, že jako optimální vychází právě forma výběrového řízení, která spojuje nejen finanční nabídku (jako u klasické aukce) ale například i nabídku rozvojových možností či jiného nemateriálního kritéria,“ uvedla pro Technet.cz Barbora Havelková ze sekretariátu předsedy Rady ČTÚ.

Vše by mělo proběhnout v první půlce roku 2021 a do českého éteru by tak mohly vstoupit nějaké další „neteleshoppingové“ televize.

Nejen Česká televize končí v DVB-T

Vraťme se ale k samotnému vypínání. Právě tento týden se poslední region v Česku dočkal poprvé ukončení vysílání z velkých DVB-T vysílačů.



Zároveň je dnešek poslední den, kdy Česká televize šíří svůj program prostřednictvím současného vysílání a od čtvrteční půlnoci bude k naladění v Česku již jen v DVB-T2.

Již v noci na dnešek ukončil své působení v DVB-T i multiplex 4, který šířil programy jako Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima Comedy Central, Joj Family, TV Relax, TV Rebel, Rebel 2 Slušnej kanál či TVS. Ten pokračuje v DVB-T2 jako multiplex 24.

Ostatně celému DVB-T vysílání až na výjimky zbývá jen měsíc života. Výjimku z přechodu mají pouze některé regionální sítě.

Právě Zlínský kraj bude i posledním, který se s DVB-T rozloučí. Na 29. října je naplánováno vypnutí vysílání z vysílače Valašské Klobouky - Ploštiny multiplexu 3, kde lze naladit programy Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Šlágr TV, Kino Barrandov, Barrandov Krimi a Seznam TV. V nastupujícím multiplexu 23 pak na diváky čeká i UHD/4K vysílání NASA TV.

Přechod na nový formát DVB-T2 vysílání s kódováním HEVC pro diváky znamená buď nákup přijímače či set-top boxu, který tento standard podporuje, nebo přechod na jiný formát příjmu, jako je IPTV, satelit či kabelová TV.

Pro lepší orientaci zopakujeme, co si musí divák hlídat, pokud přechází na DVB-T2 vysílání.

Pokud ještě přijímá pozemní signál v DVB-T formátu, tak by měl mít nejpozději v den jeho vypnutí již připravené zařízení, které je schopné přijímat signál ve standardu DVB-T2. Také může využít jinou platformu, kterou příjem pozemní televize nahradí. Situaci komplikuje skutečnost, že se nevypínají všechny multiplexy najednou, ale postupně v různých termínech. Ty je třeba si hlídat, najdete je v přiložené tabulce.

Přehled termínů přechodu na nový formát pozemního televizního digitálního vysílání DVB-T2 se změnami od července 2020.

Pokud již přijímá DVB-T2 signál, tak by se měl prakticky ihned po vypnutí již zmíněné přechodové sítě DVB-T2 naladit na vysílání na konečných frekvencích, které by měly vydržet vysílat zhruba deset let. Může se stát, že některé přechodové sítě DVB-T2 budou vysílat ještě nějakou chvíli po termínu vypnutí současného vysílání. Uživatel tak bude donucen přejít na novou frekvenci o něco později, jako se stalo u vysílačů sítě Praha – Žižkov a Cukrák, kde bylo vysílání přechodových sítí prodlouženo až do 30. ledna, přestože k vypnutí DVB-T došlo již na začátku ledna.

Kmitočty multiplexů digitální televize