Je takový, jak se výrobce tváří? Vyzkoušeli jsme „eco-friendly“ notebook

Udržitelnost a ekologie jsou velká témata v mnoha odvětvích a spotřební elektronika není výjimkou. Ostatně slovo „sustainability“ zaznělo snad v každé prezentaci na veletrhu CES 2022.

K ekologickým principům se „oběma rukama“ hlásí i notebooky řady Aspire Vero od Aceru. Začíná to krabicí z recyklovaného papíru a ochrannými prvky balení z recyklovaných materiálů. Igelit nahradil papír a ani polystyrén v balení nenajdete.

„Jsem jiný“ dává najevo i zvláštně barevné šasi notebooku, je totiž ze třiceti procent vyrobeno z recyklovaných plastů, přesněji „Post Consumer Recycled“ plastů, tedy plastů odebraných zpět od spotřebitelů, a není opatřeno žádným nátěrem. Výsledek vypadá překvapivě svěže až hipstersky, díky hrubší struktuře je příjemný na omak a otisky prstů na něm nebudou vidět, i kdybyste k práci přikusovali smaženku.

Padesátiprocentní podíl recyklovaných plastů najdete podle výrobce i v tlačítkách klávesnice, ale na nich to není nijak patrné.

Už jsem chtěl radostně napsat, že chybí i obligátní nálepky a logo „Intel Core“, ale pak jsem otočil notebook hlavou dolů a zářivě barevné nálepky nalezl na spodním krytu.

Stačí obyčejný šroubovák

Bylo by pokrytecké jásat nad několika sty gramy ušetřeného „provýrobního“ plastu a neřešit „budoucnuvzdornost“ zařízení jako takového. Rychlý cyklus „kup–použij–vyhoď“ je dnes ve spotřební elektronice běžný a výrobci jej leckdy podporují nemožností zařízení upgradovat (vylepšit) nebo opravit.

Někdy to jde snadno, někdy výrobce snahu znesnadní nestandardními šroubky, použitím lepidel nebo třeba komponenty integrovanými do základní desky. Jak je tomu u „eco-friendly“ Vera?

Spodní kryt drží standardní šroubky s křížovou drážkou a řada plastových „cuplíků“ na hranách, pomocí staré „kreditky“ a s trochou odhodlání jej snadno odejmete. Žádná plomba vás od toho nebude odrazovat.

Sejmutý kryt a pohled do útrob počítače

Už na první pohled je jasné, že třeba výměna akumulátoru za nový nebude v budoucnu problém: v prolisech šasi jej drží dva šroubky a dva trny a s motherboardem jej klasicky pojí jeden multipinový konektor. Odpojit starý, vyjmout, vložit nový, připojit.

Možnost upgradu

Snadný by mohl být i budoucí upgrade bezdrátové síťové karty, i když Intel AX201 (wi-fi 6, bluetooth 5.2) rozhodně nebude pár let důvod měnit.

wi-fi 6 a bluetooth 5.2 karta Intel AX201

Pokud by někdo rovnou zatoužil po nejnovější wi-fi 6e, zatím by měl smůlu, protože karta Intel AX201 (a tedy i motherboard notebooku) využívá M.2 slot v proprietární konfiguraci CNVio2 a novější AX210 karta je (zatím) k dostání jen v klasickém (PCIe + USB) zapojení. Děkujeme Intelu, že je to zas o něco komplikovanější.

Dále je to však veselejší příběh.

Více paměti? Není problém

Operační paměť je rozdělena na dvě části, jedna (8 GB) je integrována na základní desce a druhá (8 GB) vložena do klasického SO-DIMM slotu, dohromady má systém k dispozici 16 GB ve dvoukanálovém zapojení. Paměť ve slotu můžete snadno vyměnit, třeba za 16GB modul, jako jsme vyzkoušeli my, a operační paměť notebooku tak rozšířit na 24 GB. Ve dvoukanálovém zapojení pojede stále 16 GB, zbylých osm v pomalejším jednokanálovém. Při úlohách náročných na paměť se osm giga navíc může hodit.

16GB paměťový modul připravený na zacvaknutí do slotu

Výměnu jsme vyzkoušeli s 16GB modulem KCP432SS8/16 od Kingstonu a vše fungovalo bez nejmenšího zádrhele. Testy rychlosti paměti ukazovaly po výměně prakticky stejná čísla, jen měl systém k dispozici více prostoru.

Větší a rychlejší úložiště? S trochou snahy ...

SSD úložiště je ve standardním M.2 slotu (PCIe 3.0, NVMe) a narazíte zde jen na jeden háček. V notebooku je instalováno SSD delšího formátu (2280) a za takový jej budete i případně měnit. Šasi notebooku je připraveno i na montáž kratší verze SSD (2242), které však bývá spíše u malých disků.

Vložení nového SSD. Montáži oboustranně osazeného disku by vadil zbytečný montážní prvek na šasi notebooku.

Připravený montážní „podstaveček“ je ovšem překážkou pro instalaci oboustranně osazeného SSD, při výběru na to musíte pamatovat a vybrat si úložiště se „single side“ osazením. Tento podstaveček by nejspíše šlo třeba pilníkem snížit, ale o to jsme se samozřejmě u zapůjčeného stroje nepokusili. Za nás zbytečná překážka.

Výměnu jsme vyzkoušeli s 1TB SSD KC3000 od Kingstonu, který je připraven pro rychlejší PCIe 4.0 rozhraní. To je s PCIe 3.0, které je v Aspire Vero, zpětně kompatibilní, a tak nás zajímalo, jakým způsobem se výměna projeví na rychlosti.

původní konfigurace s SSD Micron aktualizovaná konfigurace s SSD Kingston PC Mark – Drive Benchmark (full) 1 141 bodů (185 MB/s, 149 μs) 2 534 bodů (410 MB/s, 67 μs) PC Mark 10 5 353 bodů 5 503 bodů

Jak je vidět na výkonnostním testu úložiště (první řádek tabulky) a na následujících screenshotech, rozdíl je poměrně značný. Budoucí upgrade SSD lze tedy realizovat jak z důvodu větší kapacity úložiště, tak i jeho vyšší rychlosti.

Výsledek měření s SSD Micron Výsledek měření s SSD Kingston

Jak ukázal výkonnostní test PC Mark 10 (druhý řádek v tabulce), v reálném provozu běžných aplikací nebude rozdíl rychlosti zásadní, vyšší rychlost oceníte především při kopírování velkého množství dat nebo třeba při práci s databázemi či zpracováním videa ve vysokých rozlišeních.

O instalaci systému bychom se ani nezmiňovali, ale trochu nás zarazily Windows 11, které při instalaci tvrdily, že nevidí žádné úložiště. Bylo nutné z druhé USB paměti (na první byly instalační soubory operačního systému) instalovat ovladače „Intel Rapid Storage Technology“ a pak už vše fungovalo, jak mělo.

Chlazení

Jednou z veličin, která je z hlediska životnosti počítače podstatná, jsou teploty, kterým je elektronika vystavena, potažmo chlazení, které odpadní teplo odvádí ven.

Hlavním zdroje tepla notebooku je procesor, v tomto případe SoC, tedy „system-on-the-chip“ Intel Core i7-1195G7, který obsahuje jak čtyřjádrový CPU, tak i grafický čip Iris Xe Graphics, teplo je odváděno pomocí dvojice heatpipes do žebrovaných chladičů s dvojicí ventilátorů.

Odvod tepla od procesoru k chladičům s ventilátory

Bez zatížení se teplota procesoru pohybuje kolem 35 °C, při běžné práci s kancelářskými aplikacemi a internetem byla průměrná teplota 39 °C a ve špičkách procesor krátkodobě dosáhl 70 °C. Pokud jsme plně zatížili výpočetní i grafická jádra, teplota se držela kolem 66 °C, jen v momentech, kdy jsme spustili plnou zátěž, tak než se dostatečně rozběhly ventilátory, teplota se na pár okamžiků vyhoupla na necelých 90°C (to je o 10°C méně než výrobcem povolená maximální teplota).

Palmresty a tedy i akumulátor byly při provozu chladné. V přibaleném softwaru VeroSense můžete nastavit, aby se akumulátor dobíjel jen do 80 % kapacity, což prodlouží jeho životnost.

Ukázka nastavení Vero Sense

Procesor je pevnou součástí základní desky a vyměnit jej nelze. Při dnešních výkonech je však nepravděpodobné, že byste to někdy u pracovního notebooku potřebovali udělat. A zároveň, když by to dávalo smysl, byla by potřeba i jiná základní deska, a to už by byla výměna prakticky celého notebooku.

Jaký je?

Aspire Vero N20C5 na nás udělal veskrze velmi dobrý dojem. Líbí se nám barevné provedení i hrubší povrchová úprava šasi, při běžné práci je notebook příjemně tichý a v plné zátěži akceptovatelně hlučný. Chválíme matný IPS displej, jen počítejte s tím, že není dotykový.

Z hlediska výkonu mu pro běžnou práci není co vytknout. Zvuk reproduktorů není špatný, ale v této oblasti lze najít lépe hrající modely – zvuk je plochý a citelněji chybí hloubky. Naopak mikrofon je velmi dobrý, hlas je výrazný a dobře srozumitelný a čistící algoritmy „PurifiedVoice“ fungují skvěle, zmizí veškeré ruchy včetně hlasitého tleskání. Obraz z vestavěné kamery je s klesajícím světlem více zrnitý a zašuměný, nicméně i v horším světle srozumitelný. Výdrž akumulátoru 6 hodin běžné práce sice není žádná hitparáda, ale rozhodně není špatná.

Vadil nám nižší maximální jas displeje, 250 nitů je naprosto dostatečných pro práci v interiéru, ale pokud si za slunečnějšího dne sednete na terasu, uvidíte hůře. Za zbytečnou chybu považujeme napájení prostřednictvím klasického kulatého konektoru, USB-C Power Delivery by bylo mnohem praktičtější a jak jsme vyzkoušeli, jediný USB-C port na notebooku k němu využít nejde.

Notebook je v prodeji za 22 490 Kč včetně DPH.