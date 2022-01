Windows 11, Surface, Meta a další: Zajímavé IT novinky roku 2021

V minulém článkujsme se věnovali IT službám a produktům, kterým byla v roce 2021 vystavena stopka. Dnes navážeme a naopak se podíváme na to, které nové věci se objevily.

Nová (ne)hvězda jménem Windows 11

A nemůžeme začít nikde jinde než u společnosti Microsoft a nového systému Windows 11. Uživatelé ho přijali s rozpaky. Někteří ho milují, jiní nenávidí. Je pravdou, že v něm Microsoft změnil přístup k ovládání. Start nabídka se nachází ve středu hlavního panelu, a i ten doznal velkých změn. Objevil se nový Microsoft Store, ikony, rozložení oken, včetně většího důrazu na hraní her. Vzhledem se podobá systému MacOS. Zároveň se Microsoft snažil o jakousi očistu a lepší přehlednost v duchu moderní éry počítačů.

Ale pozor, upgrade, respektive instalace inovovaného systému stavícího na Windows 10, je podmíněna přítomností TMP 2.0, což je pro mnoho uživatelů starších PC limitující faktor. Avšak našel se způsob, jak toto omezení obejít – i tak je řada uživatelů zmatena, protože neví, proč jim nebyla nabídnuta možnost aktualizace. Je jasné, že ne vše se ve Windows 11 zcela povedlo, a tak Microsoft slíbil, že systém bude dále ladit a přinášet případné změny ve velkých aktualizacích. Prvního updatu se dočkáme v průběhu letošního roku a namísto dvou ročních velkých aktualizací bude už jen jedna. Jen pro úplnost ještě dodejme, že podpora Windows 10 skončí v roce 2025.

Velký rok pro hardware

Microsoft je celkem velký producent nejen softwaru a služeb, ale také hardwaru. Mezi něj se počítají i přenosná zařízení Surface. V roce 2021 vydal několik nových kusů v této rodině – Surface Pro 8, Surface Go 3 a Surface Duo 2. Představil také Surface Laptop Studio, konvertibilní notebook, jehož displej je možné nastavit do různých poloh. V této kategorii se Surface Laptop Studio vyrovná konkurenci například Razer Blade 15 či HP ENVY x360 15.

Rok 2021 se také ukázal být jedním z největších pro Xbox. Zatímco Xbox Series X a S vyšly v roce 2020, značka Xbox jako celek se těšila velkému zájmu i loni. Konzole si přišly na své a nové hry využívaly výhod aktualizovaného hardwaru. Do toho všeho služba Xbox Game Pass v loňském roce přidala několik slavných titulů – například Halo Infinite, Forza Horizon 5 či Age of Empires IV.

Krok vpřed

Microsoft v roce 2021 pokračoval v práci a vylepšování svých služeb a dalších produktů. Například koupil aplikaci pro rozpoznávání řeči Dragon společnosti Nuance, byť je nyní kvůli tomu vyšetřován antimonopolními úřady. S touto aplikací má zřejmě velké plány, a tak se možná dočkáme možnosti ovládat Windows hlasem. V prosinci Microsoft začal s prodejem sady Surface Adaptive Kit, která poskytuje řadu šikovných způsobů, jak lidem s postižením usnadnit používání velké řady zařízení Surface.

V říjnu Microsoft učinil chvályhodný závazek, že se postará o to, aby jeho zařízení byla snadněji opravitelná – čímž chce napomoci k lepší světové udržitelnosti. Budiž mu k dobru, že na lepší opravitelnosti již pracoval v minulých letech, což je vidět například u Surface Pro X. Můžeme tak očekávat další pokrok v tomto směru. Mezi další přísliby šetrné k životnímu prostředí patří založení nového sídla společnosti Microsoft umožňující vytvářet ekologičtější software a učinit datová centra energeticky účinnější (a spotřebovávat méně vody).

Google produkty pro osobní život

Také pro Google bylo 365 dní v roce 2021 ve znamení řady novinek. Na trh byly uvedeny smartphony Pixel 6 a Pixel 6 Pro, které jsou vybaveny čipem Google Tensor a přicházejí v nové svěží sadě barev. Společnost Google zároveň dokončila akvizici Fitbit a uvedla na trh chytré hodinky Charge 5 a Luxe. Představila také nového hlasového asistenta Nest Hub a novou sadu kamer Nest Cam a Doorbells.

Android navržen pro uživatele

Jednou z velkých věcí pro Google bylo uvedení nové verze operačního systému. Android je nejpoužívanějším mobilním operačním systémem na světě. Denně ho používají víc než tři miliardy zařízení. Od začátku byl Android vždy o personalizaci a umožnění výběru zařízení, služby a prostředí, které si přeje uživatel. Android 12 obsahuje největší designovou změnu v historii Androidu. Změnily se barvy, tvary, světla atd. Výsledkem je, že Android 12 je výraznější, dynamičtější a osobnější. Nabitý je dalšími užitečnými funkcemi, jako jsou vylepšené funkce usnadnění pro lidi se zhoršeným zrakem, posouvání snímků obrazovky, widgety konverzace atd.

Loni Google vrátil konferenci I/O (odehrála se plně online) a na akci Search On jsme se dozvěděli, jak umělá inteligence dělá informace užitečnějšími. S tím, jak přidává na obrátkách, se vylepšují i služby, které ji využívají. Loni se tak Google Lens stal zase o něco chytřejší. Služba umožňuje vyhledávat informace o tom, co vidíte – z fotoaparátu, fotek, už i na počítači z vyhledávacího pole. Google zaznamenává každý měsíc víc než tři miliardy vyhledávání pomocí Lens. Proto došlo k aktualizaci filtru, aby hledání bylo ještě snadnější, a objevily se další funkce. Nově usnadňuje zvýraznění a kopírování textu či poslech nebo vyhledávání.

V roce 2021 Google hodně pracoval na usnadnění života, včetně větších možností využití funkce select-to-speak. Ta na Chromebooku umožňuje vybrat text a předčítat ho, a to v různých jazycích a akcentech, a ovládat jeho rychlost čtení (podobnou funkci má Microsoft v browseru Edge). To je užitečné pro uživatele, kteří chtějí slyšet obsah čtený se specifickým přízvukem, nebo pro někoho s dyslexií. V neposlední řadě se hodně změnilo i ve službě Google Fotky. Objevila se funkce automatického vylepšení, která dokáže vylepšit barvy a osvětlení jakékoliv fotografie, bez ohledu na to, jaké zařízení k pořízení fotografie bylo použito.

Ve světě počítačů a mobilních technologií se událo samozřejmě hodně i mimo Microsoft a Google. Například, přestože Apple začal s prodejem počítače s čipem M1 už koncem roku 2020, teprve loni ho uživatelé začali víc vnímat. Zajímavá novinka se odehrála i u nejnovější verze iPhonu, kdy se objevila možnost rozpoznat řeč přímo na úrovni hardwaru – prostřednictvím čipu.

Rozšířená realita

V případě Facebooku došlo ke změně názvu. Nově se jmenuje Meta Platforms, což by mělo víc odrážet, čemu se bude věnovat v budoucnu. Metaverse je pojem, který je ve futurismu a sci-fi často popisován jako hypotetická iterace internetu jako jediného univerzálního virtuálního světa, který je usnadněn používáním náhlavních souprav pro virtuální a rozšířenou realitu. A tímto směrem se vydala dnes už bývalá společnost Facebook. Ovšem nejen ona, ale i Apple, Google a Microsoft připravují software a hardware, který uživatelům umožňuje hrát a pracovat ve virtuálním 3D prostoru a získávat informace z internetu a integrovat je se skutečným světem v reálném čase.

Zmínili jsme několik hardwarových a softwarových novinek roku 2021. A které vnímáte vy za zásadní nebo je vítáte? Podělte se o ně v diskuzi.