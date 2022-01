Zatlačte slzu: produkty a služby, které skončily v roce 2021

Loňský rok byl velkým rokem pro nová zařízení a služby společnosti Microsoft. Avšak hráči, firemní zákazníci a běžní spotřebitelé o některé věci rovněž přišli. Tak například trh byl v očekávání nové verze Windows vytvořené od základů pro přenosnou výpočetní techniku. Pracovní název zněl Windows 10X. Systém byl postaven na základech Windows s tím rozdílem, že z něj měly být vyjmuty starší součásti a tím se měl posunout do moderní doby, aby zajistil lepší uživatelský zážitek a zabezpečení.

Windows 10X

Nový OS byl dokonce k dispozici k testování v rámci programu Insider, ale v květnu bylo oznámeno jeho ukončení. Namísto uvedení tohoto produktu se objevil Windows 11, který ve své podstatě vychází právě z Windows 10X. Změny se odehrály v nové nabídce Start, hlavním panelu či centru akcí.

Konec Windows 10X pravděpodobně znamenal i smrt pro zařízení Surface Neo. Skládací kapesní počítač společnosti Microsoft, měl pohánět právě Windows 10X. Stále však existuje možnost, že by se Neo mohlo objevit se systémem Windows 11.

Microsoft Edge

Přestože uvedení prohlížeče Microsoft Edge byl krok správným směrem, nahradil Internet Explorer, stále to nebyl program hodný masového využití. Microsoft se proto rozhodl, že jeho jádro vymění a použije to, co používá browser Chrome. To se stalo sice už v roce 2020, ale teprve v dubnu 2021 postupně zaváděl inovovaný Edge prostřednictvím aktualizace Windows – do té doby byla aktualizace volitelná.

Změna se vyplatila. Prohlížeč se těší čím dál tím větší oblibě uživatelů a obsahuje inovativní funkce, které neustále přibývají. Někteří uživatelé ho dokonce neváhají označit za nejlepší aplikaci pro Windows.

Časová osa

Funkce Časová osa je v systému Windows stále dostupná, ale společnost Microsoft odstranila její základní funkci. Ztratila tak možnost synchronizace mezi zařízeními, a to už v červenci 2021. Časová osa má své využití, ale pro většinu uživatelů byla jen chronologicky vyjádřeným zobrazením úkolů. Synchronizace časové osy mezi určitými zařízeními vyžadovala Cortanu. Aplikace pro iOS a Android pro Cortanu byly však ukončeny, takže se nástroj stal nevyužitelným.

Skype pro firmy

Ukončení aplikace Skype pro firmy bylo oznámeno v roce 2019. Společnosti tak dostaly možnost se na tento fakt připravit dopředu a Microsoft jim doporučoval přesunout aktivity do platformy Microsoft Teams. Všichni museli někam migrovat do 31. července 2021, kdy Microsoft provoz Skypu pro firmy skutečně ukončil.

Další ukončené služby Microsoftu

Toto jsou největší produkty a služby, které Microsoft ukončil v roce 2021. Seznam není zdaleka úplný, konec potkal například i Microsoft Academic (vyhledávač literatury a akademických publikací), Silverlight (framework pro tvorbu aplikací), Minecraft Earth (hra s rozšířenou realitou) a další.

Co odstřelil Google

Společnost Google má pověst toho, kdo se nezdráhá velmi rychle zbavovat svých služeb a produktů. To je i důvod, proč mnoho uživatelů i po letech remcá nad některými, které již nejsou k dispozici – ať už jde o Google+ nebo skvělý agregátor RSS kanálů Google Reader. I když by se mohlo zdát, že se společnost poněkud uklidnila a v posledních letech ukončuje méně služeb, může pro leckoho být překvapením, že jen v roce 2021 společnost ukončila minimálně 25 služeb.

Internet díky balónům a VR

Počátkem roku 2021 došlo k ukončení služby Loon. Šlo o inovativní pokus přinést internet do venkovských oblastí po celém světě pomocí balónů. Problém s projektem spočíval v tom, že Google ho prostě nedokázal učinit komerčně životaschopným, tedy snížit jeho náklady. V únoru konec potkal i jednu z nejzábavnějších VR (virtuální realita) aplikací Google Tilt Brush. Dobrou zprávou je, že žije dál jako open-source projekt. Služba nabízí komukoli vytvářet 3D umělecká díla ve virtuálním prostředí. Díky tomu lze experimentovat s novými možnostmi, které trojrozměrné plátno nabízí.

Lepenka a zkracovač adres

Google Cardboard nebylo nic jiného než levná kartonová lepenka s čočkami, která se po vložení smartphonu proměnila ve VR zařízení. Uvedena byla v roce 2014 a při správném použití to byla nejjednodušší forma vstupu do světa VR bez nutnosti dalších periferií. Po 11 letech činnosti skončil také zkracovač URL. Google Go však nebyl moc znám, a tudíž ani nemělo smysl ho podporovat.

Systém varování

Google Public Alerts byla specializovaná služba, která v případě jakýchkoli vážných a mimořádných okolností, jako jsou seismické aktivity, měla varovat obyvatele. I když jako samostatná služba byla zrušena, její funkce zůstaly ve vyhledávání a v mapách Google. V podobném duchu se nesla i služba Google Crisis Map, která umožňovala úřadům a komukoli jinému vytvářet v mapách vrstvy pomáhající varovat například před požáry, záplavami apod. Tato služba byla nahrazena kombinací dalších služeb, které Google doporučuje používat v případě nouze: Google Earth a Google Mapy.

Dvakrát měř, jednou řež

Measure byla jednou z nejpraktičtějších aplikací představujících platformu ARCore společnosti Google pro rozšířenou realitu. Umožňovala provádět relativně přesná měření pomocí fotoaparátu telefonu. Zatímco zpočátku podporovala pouze horizontální měření, pozdější aktualizace ji zdokonalila tak, aby fungovala i ve vertikálním použití. Google aplikaci vystavil stopku v červnu, nicméně nemusíme smutnit, protože díky v telefonech přítomné technologii ARCore existuje celá řada alternativních aplikací.

Zkusíme to bez záložek a lišty?

Ne, společnost Google tiše nezabila záložky v prohlížeči Google Chrome – pravděpodobně byste si toho všimli – místo toho se rozloučila se záložkami ve své webové službě. Ta byla úzce integrována s některými dalšími službami Google, jako jsou mapy. Záložky jsou v ní naštěstí stále k dispozici, co se však změnilo, je jejich obecná nepřístupnost.

V prosinci přišel skon pro jednu dříve velmi populární věc – toolbar, chcete-li přídavnou lištu browseru. Přestože je tomu již řada let, co byla v Česku populární, a to i díky tuzemské alternativě lištičky, její sláva dávno opadla. Doplněk přidal do prohlížeče tehdy neuvěřitelně cenné funkce, jako bylo vyhledávací pole přímo pod adresním řádkem, blokování vyskakovacích oken či možnost využít funkce překladače. V dnešní době jsou tyto funkce zabudovány do všech populárních prohlížečů, a tak již nejsou zapotřebí.

Supervýkonná designová stanice a chytrý reproduktor od Apple

Není to však jen Microsoft a Google, kteří ukončují své služby. Také další přední IT firmy v roce 2021 odstavily některé své projekty. Tak například Apple ukončil prodej supervýkonného počítače iMac Pro. Na trh byl poprvé uveden v roce 2017 a mělo jít o výkonnou pracovní stanici v designu iMacu. To se podařilo, ale v dnešní moderní době již all-in-one stolní počítač svůj účel poněkud ztratil, proto byl v březnu loňského roku prodej ukončen. Podobný osud potkal chytrý reproduktor HomePad. Přestože šlo o dobré zařízení, nebylo tak chytré/prodávané jako konkurenční řešení od Amazonu či Googlu. HomePod možná skončil, ale Siri „žije v dalším zařízení“ - HomePodu mini (malý chytrý reproduktor).

A kdo dále

Také společnost Twitter v roce 2021 ukončila jeden ze svých produktů. Službu Periscope vypnula v březnu. Získala ji v roce 2015 v reakci na začínající Surikatu a umožňovala živě streamovat váš život na Twitteru. Navzdory své popularitě postupně upadala v zapomnění a místo toho se začala prosazovat Twitter Live.

Podíváme-li se do světa smartphonů, potom nelze přejít fakt, že společnost LG se rozhodla, že už nebude vyvíjet svá zařízení pro systémy Android. LG během let vyrobila několik pěkných modelů, ale usoudila, že bude lepší se věnovat chytré domácnosti, robotice, AI a komponentám pro elektrická vozidla.

Smrt našla ještě celá řada technologií a nyní míří k zapomnění. To je i případ společnosti Logitech, která vzdala vývoj svého Harmony univerzálního ovladače, Yahoo potom ukončilo Answers a Sony v obchodě PlayStation Store přestal prodávat filmy a televizní pořady.

Vynechali jsme některé zásadní ukončené služby či produkty? Dejte o nich vědět v diskusi.