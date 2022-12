Ve Windows 11 se již brzy objeví těchto pět funkcí

Windows 11 je na trhu už jeden a půl roku. Tento systém přišel s celou řadou změn, zejména estetických, které ho posunuly do nové doby a daly mu moderní vzhled. Ne vždy však změny uživatelům sedí a tentokrát způsobily, že se mnoho uživatelů aktualizace obává – především toho, zda budou moci systém bez problémů používat. I proto mu při ročním výročí patřil pouze 10% podíl na trhu mezi operačními systémy Windows.

V současné době však už má přes 16 % a jeho podíl neustále roste. Aktuálně je po Windows 10 (kterému podíl klesá) druhou nejpoužívanější verzí Windows. Aby uživatelé neměli problémy s přechodem na nový operační systém, zveřejnil Microsoft celkem tři videa, která vysvětlují, jak Windows 11 funguje a co nabízí.

Microsoft systém dále upravuje. Jednu významnou změnu má již za sebou a také několik menších. Jedna z nich například přinesla do Průzkumníka Windows již tolikrát skloňované záložky (po vzoru internetových prohlížečů). Nyní se objevují další informace o funkcích, které máme již brzy očekávat.

1. Animované ikony v Nastavení

Windows 11 je moderním systémem, ale co se týká designu, je v něm ještě hodně co vylepšovat. Pokud pomineme grafickou nekonzistentnost některých nabídek, potom je tu jistě prostor pro efekty. Je pravdou, že společnost Microsoft někdy překvapuje své uživatele přehnanou pozorností v případě některých detailů a připravovaná novinka je toho důkazem. Nastavení již brzy dostane ikony, které, pokud se na ně klikne, přehrají animaci.

Nejde o nic převratného, ale je hezké vidět nečekané možnosti tohoto systému. Mimochodem, zkusili jste někdy ve Windows 11 kliknout pravým tlačítkem na ozubené kolečko? Například v Poznámkovém bloku?

2. Sekundy na hodinách v oznamovací oblasti

Sekundy ve Windows 11

Společnost Microsoft při posledním updatu Windows 11 vrátila některé vybrané funkce, které obsahoval Windows 10, ale ve Windows 11 jaksi chyběly. Je to jistě chvályhodné, avšak řada uživatelů stále čeká na to, zda své rozhodnutí nepřehodnotí také v případě hlavního panelu a nabídky Start. Než se tak případně stane, programátoři již brzy dají možnost zobrazit si sekundy na hodinách v oznamovací oblasti hlavní lišty. Aktuálně se tam nachází informace o datu a času, ale bez sekund. Jistě, pokud provedete správný zásah do systémového registru, můžete mít sekundy již nyní (a my je používáme), ale ne každý může nebo chce v registru cokoliv měnit.

3. Lepší widgety

Widgety jsou něco, co dříve Windows měl, potom neměl a nyní zase s verzí 11 má. Pokus o restart této součásti se Microsoftu však ne zcela zdařil. Už ani v předchozích systémech widgety nebyly nikterak oblíbené a teď se to moc nezměnilo. Schválně, kdo z vás je používá? A často? Nápad je to sice vynikající, ale provedení pokulhává. Nejenže je implementace špatně provedená, ale widgety vytvářel pouze Microsoft. To by se mělo brzy změnit – programovat je mohou už i další subjekty – a navíc widgety by měly jít připnout na celou obrazovku, abyste například získali více prostoru pro čtení bulvárních zpráv.

Widgety ve Windows 11

Widgety třetích stran by se potom měly pomalu, ale jistě objevovat v Microsoft Storu. Doufejme, že vývojáři vytvoří widgety, které tuto součást udělají mnohem lepší – k čemuž by mohlo přispět právě i zobrazení na celou obrazovku – a nemůžeme se dočkat, až první projekty najdeme v Microsoft Storu.

4. Vyhledávací pole už nebude falešné

Vyhledávání ve Windows je další neustále se rozvíjející ságou. Poté, co se donedávna ve Windows nacházelo funkční pole, kam stačilo zadat, co hledáte, ve Windows 11 se objevilo jakési pseudopole (falešné), které funguje tak, že když na hlavní lištu kliknete na pole vyhledat a chcete psát, dojde nejprve k otevření okna vyhledávání a poté je možné teprve začít psát. Naštěstí tento fail si Microsoft uvědomil, a tak zpět vrací původní podobu vyhledávání známou z Windows 10. Avšak představte si, že tomu předcházelo experimentování s mnoha návrhy vyhledávání. Jsme tak rádi, že Microsoft vrátil klasické (a správně fungující) vyhledávací pole, které využíval ve Windows 10.

5. Vylepšený Správce úloh

Aktualizace se znovu dotkne i nedávno vylepšeného Správce úloh. Ten má nyní dostat vyhledávací pole, které by mělo sloužit k rychlejšímu nalezení procesu, který hledáte – už tak nebude nutné skrolovat v nekonečném seznamu a hledat ho ručně. Navíc bude obsahovat vylepšenou podporu motivů (půjde ho nastavit na světlý nebo tmavý režim bez ohledu na použitý motiv systému), dostane i modernější dialogová okna a možnost deaktivovat varování o režimu účinnosti.

Závěrem

Toto bylo pět nejnovějších a nejzajímavějších vylepšení, která se připravují do dalšího updatu pro Windows 11. Microsoft toho však připravuje mnohem více, těšit se lze například na kompletní změnu, respektive modernější vzhled a prvků Nastavení, indikaci využití VPN připojení v oznamovací části hlavní lišty, novou sekci pro zvýšení energetické účinnosti atd.