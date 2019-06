Třináct programů a služeb na snímání obrazovky zdarma

Online služby

Zachytí snímek na displeji počítače, vloží ho do svého webového okna a pošle příjemcům. Příjemcům přijde na e-mail odkaz k vyzvednutí obrázku. Snímek na webu vydrží týden od posledního zobrazení, poté dojde k jeho automatickému smazání.

Služba nepořizuje screenshoty z pracovní plochy, ale z webových stránek. Přejděte na tento web, zadejte odkaz snímané webové stránky, vyberte formát (JPG, PDF, TIFF, BMP, PNG, PS, SVG), klikněte na tlačítko a služba vytvoří jeho screenshot. Vy si ho můžete prohlédnout nebo stáhnout do počítače.

Podobná služba jako předchozí, ale tato přidává možnost sejmout snímek z webové stránky, jako kdybyste tak učinili z PC, telefonu či tabletu. Snadno vidíte, jak by na tomto zařízení web vypadal. Nastavit lze velikost snímku nebo jeho zpoždění, což se může hodit, pokud čekáte na nějakou animaci. Následně si ho můžete stáhnout, nasdílet do sociálních sítí (Facebook, Pinterest, Twitter atd.) anebo poslat Gmailem.

Klasické programy

Služba pro webový prohlížeč (lze nainstalovat jako doplněk pro Chrome) umožňující klávesovou zkratkou pořídit obrázek stránky či její určitou část. Poté se nahraje na server služby a odkaz na něj se automaticky zkopíruje do schránky Windows, kde je připraven ke sdílení.

Informace o programu Jako doplněk pro: Chrome

Čeština: NE

Možnosti nastavení: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Zachytí screenshot z webové stránky (uloží ji celou bez nutnosti scrollovat, nebo jen vybranou část), který lze hned editovat s doplňkem pro Chrome, Operu, Firefox a Internet Explorer. Obsahuje řadu nástrojů, díky kterým lze pořízené obrázky dále zpracovávat, třeba vkládáním textu nebo grafickými poznámkami. Existuje i profesionální placená verze s dalšími funkcemi.

Informace o programu Jako doplněk pro: Opera, Chrome, Firefox a Internet Explorer

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,8 MB).

S tímto programem pořídíte snímky obrazovky počítače a můžete je předat komukoliv přes internet. Lze je opatřit vodoznakem, oříznout atd. a nahrát na jednu z více jak třiceti služeb (vč. vlastního FTP, Dropboxu atd.) pro jejich sdílení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,3 MB).

Umí zachytit aktuální podobu pracovní plochy do statického obrázku, ale také do animované podoby. ScreenTake umožňuje rychle pořídit screenshoty jakékoli oblasti na obrazovce a uložit je do obrázku jako soubor nebo nahrát rovnou na web pro okamžité sdílení (vytvoří odkaz pro sdílení). Vytvořené snímky je možné dále upravovat přidáním textu, čísel, značek, šipek a dalších objektů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (33,4 MB).

XnView není pouze výborný freewarový prohlížeč a konvertor obrázků. Vytváří i snímky obrazovky. Snímat lze různé části obrazovky a umožňuje nastavit i automatické snímání podle nastaveného času.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (13,8 MB).

Prohlížeč a konvertor obrázků s funkcí pro snímání obrázků z pracovní plochy. Lze nastavit, zda se má snímat celá obrazovka, aktivní okno, okno v popředí, v pozadí atd. Je zde možnost použít klávesovou zkratku, či zda má být snímán i kurzor myši. Obrázky lze uložit do souboru (předem lze definovat název), do schránky Windows, poslat na tiskárnu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE (lze doinstalovat)

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Snadno ovladatelný program pro snímání obrazovky. Klikněte na tlačítko pro pořízení snímku, pomocí myši určete oblast a zvolte, zda se má informace uložit do formátu JPG, PNG či BMP.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (187 KB).

Po vytvoření screenshotu pošle obrázek na tiskárnu, e-mailem, nebo ho uloží jako soubor do formátu JPG, GIF, PNG, BMP,TGA či TIF. Zachycena může být celá obrazovka i definovaný výřez. K dispozici je i profesionální placená verze s dalšími funkcemi navíc.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (12,8 MB).

Sejme jak pracovní plochu, tak webovou stránku z internetového prohlížeče (uloží ji celou bez nutnosti rolovat). Na příkazy čeká v informační části hlavního panelu a použít ke snímání lze až sedm různých režimů. Obsahuje i editor s úpravami barev, pravítkem či úhloměrem. Program lze ovládat klávesovými zkratkami.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (14,8 MB).

Pořídí obrázek celé webové stránky, nejen viditelné části. Uložit ho lze do formátu JPG, BMP, GIF či PNG. Díky záložce Multiple máte možnost nechat zpracovat více stránek automaticky v dávce. V záložce Image lze nastavit požadované rozlišení snímaných stránek, kompresi a rozlišení browseru pro snímání – lze pořídit velký screenshot i na malé obrazovce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,3 MB).