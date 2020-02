Tipy pro Windows 10: využijte schránku v cloudu nebo vylepšenou kalkulačku

1. Jak používat schránku v cloudu

Schránka Windows doznala v poslední době několika významných změn. Nejenže si toho pamatuje více (umožňuje čerpat ze své historie), ale také do ní vložené objekty (a je jedno, zda to jsou texty či screenshoty) zrcadlí do internetového úložiště. Díky tomu jsou data dostupná prostřednictvím cloudového úložiště OneDrive. Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém a na levé straně vyberte volbu Schránka. Potom pomocí přepínačů na pravé straně aktivujte potřebné volby. Například historii schránky nebo synchronizaci prostřednictvím tlačítkem Spustit. Po ověření, zda o aktivaci žádáte vy, se služba spustí. Níže potom najdete další volby pro bližší nastavení. Do obsahu schránky můžete mimo jiné snadno přistupovat pomocí klávesové zkratky Windows +V.

2. Jak na původní nabídku přepínání mezi okny

Od Windows 7 je možné se setkávat s novou nabídkou, pomocí které lze klávesovou zkratkou přepínat mezi jednotlivými okny, respektive úlohami. Stisknete-li Alt + Tab, vyvoláte ji. Ta stará zde však také stále je. Pamatujete si ji? Pokud ne, a chtěli byste si ji připomenout, potom využijte tento postup. Použijte kombinaci kláves – stiskněte a držte levý Alt + pravý Alt, následně pravý Alt pusťte (stále však držte ten levý) a stiskněte Tab. A přepínání pomocí ikonek je opět na světě.

3. Jak spustit vylepšenou kalkulačku

Věděli jste, že kalkulačka standardně přítomná v systému má kromě základní verze i další rozšířenou? Otevřete Kalkulačku (klikněte na Start a zadejte kalkulačka), a pokud kliknete na tři čárky vlevo, potom se objeví menu. V něm máte možnost spustit nejen její vědeckou verzi, ale také programátorskou nebo tu pro výpočet daně. K dispozici jsou i různé převodníky jako například měny, objem, délka atd.

4. Jak vyvolat rozšířené nástroje pro správu

Chcete-li více nástrojů pro správu a diagnostiku systému, můžete je vyvolat takto. Klikněte na Start a zadejte příkaz nástroje pro správu Windows. Na volbu klikněte. Otevře se okno, ve kterém se na jednom místě zobrazí dvacítka různých systémových nástrojů, které můžete využít k monitorování aspektů výkonu Windows 10.

5. Jak vypnout kompatibilní mód

Nechcete-li z nějakých důvodů spouštět programy v kompatibilním módu, pak ho lze zcela zakázat používat. Klikněte na Start, do řádku vepište příkaz services.msc a odešlete ho. V otevřeném okně najděte položku Program Compatibility Assistant Service a poklikejte na ni. V otevřeném okně zvolte v části Typ spuštění volbu Zakázáno. Změny uložte kliknutím na OK.

6. Jak vyčistit stránkovací soubor (pagefile) po vypnutí PC

Virtuální paměť používá stránkovací soubor, aby stránky paměti odkládal na disk v případě, že nejsou používány. V souboru jsou uloženy citlivé informace, které i po restartu zůstanou k dispozici. Jednoduchou změnou v registru můžete nastavit, aby se soubor mazal společně s vypínáním PC. Spusťte editor registru a najděte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management. Na pravé straně naleznete položku ClearPageFileAtShutdown. Dvakrát na ni poklepejte a v okně změňte hodnotu z 0 na 1. Změny se projeví po restartu PC.