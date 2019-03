Software zdarma: učiňte svá data neviditelná nebo vytáhněte zvuk z videa

Je tu již šestá verze populárního programu pro skrytí dat – souborů i složek. Ukládáte-li si do počítače informace, o které se nechcete s nikým dělit - ani s rodinou - potom zbystřete.

Dokumenty, filmy, hudbu či jiné soubory můžete v počítači uchovat, a přitom schovat před jinými uživateli. SecretFolder ocení zejména ti z vás, kteří si přejí rychle skrýt data, respektive celou složku, a přitom nic nikde nenastavovat a ani nepoužívat šifrování. Nejde o software pro opravdu bezpečné uchování dat (není to šifrovací produkt), ale jednoduše složku skryje a zabezpečí heslem, a to dokonce i před správcem systému. Už při instalaci je nutné zvolit heslo a zadat e-mailovou adresu v případě potřeby jeho obnovy. Po spuštění stačí vybrat složku (může jich být i více) ke skrytí a kliknout na tlačítko Lock nebo Unlock v případě znovuzobrazení. Jediné složky, které neumí „zamaskovat“, jsou ty systémové. Vhod vám však jistě přijde možnost skrývat či odkrývat každou složku zvlášť.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ rychlé a jednoduché řešení

+ zabezpečení heslem

+ každou složku lze skrýt zvlášť

- nutí k instalaci další software

- nepříjemné reklamy v hlavním okně

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6 MB).

A ještě jeden nástroj pro skrývání vybraných dat v PC. Tento kromě souborů a složek dokáže schovat i celé USB flash disky.

Značka Wise vyvinula několik úspěšných nástrojů. Mezi ně patří také Wise Folder Hider. Bez nutnosti šifrování znemožní jejich čtení. Jde na to jednoduše, vybraná data dokáže na datových úložištích zneviditelnit. Skryje buď celou složku, soubory nebo přenosný disk. Takto upravené soubory a složky jsou neviditelné a nepřístupné, a to i v případě, že se někdo do jednotky snaží dostat z jiného operačního systému. Jediným způsobem, jak je opětovně odhalit, je spustit program a zadat správné heslo. Pro zvýšení zabezpečení je možné kromě jednoho primárního hesla zvolit režim ochrany dvěma hesly, takže pro každou položku kromě primárního hesla bude nutné zadat heslo ještě druhé. Při otevření či modifikaci dat jsou následně skrývána automaticky. Pro jejich rychlejší skrytí je k dispozici kontextové menu. Existuje i placená verze, která skrytá data navíc šifruje.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost využít dvě hesla

+ automatické skrývání

+ kontextové menu

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,7 MB).

Videomašina, která umožňuje konvertovat videosoubory mezi různými formáty, extrahovat z nich audiostopy a vypalovat videa na CD, DVD nebo Blu-ray Disc. Tak to je 500th Video Converter.

Program nabízí převod nejoblíbenějších videoformátů na AVI, MOV, MKV, WMV, VCD, DVD nebo MP4 a extrahovat zvuk z videa a ukládat do formátu MP3, WAV, OGG, FLAC nebo WMA. Kromě toho mu nechybí náhled videa s možností pořídit snímek z videa (a to včetně převrácení, negativu či odstranění prokládání) a dále má přizpůsobitelné nastavení zvuku a videa. Po načtení videa stačí vybrat, do jakého formátu se má převádět, vybrat rozlišení, kontejner, datový tok apod. Výhodou je i to, že obsahuje přednastavené konverzní profily (pro iPhone, Apple TV apod.), což může být pro běžné uživatele zásadní, přece jen se nevyznají v problematice kódování videa.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ extrakce zvuku i videa

+ vypalování a pořizování snímků z videa

+ nabízí konverzní poměry

- nutí k instalaci další software

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (15 MB).

Koupili jste počítat a chtěli byste zkontrolovat, jaký se v něm nachází procesor? Že jste ho kupovali před dlouhou dobou a už si nepamatujete, jaký přesný typ jste si vlastně koupili? V tom případě se obraťte na tuto aplikaci, pro kterou je jeho zjištění hračkou.

Nejenže vám řekne jeho typ, ale zobrazí o něm mnoho dalších informací včetně modelu, taktu frekvence, podporovaných technologií, jeho funkce, CPUID data a ještě více. Kromě toho program také zkoumá vnitřní data v procesoru, porovnává je s pracovní frekvencí a informuje o celkovém stavu systému. Volitelně můžete exportovat data do textového souboru pro budoucí použití nebo sdílení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ přehledně zobrazené informace

+ bez zbytečných funkcí

- nezjištěno

85 %