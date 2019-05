Disky SSD tvrdě útočí, klasické HDD mohou ztratit až 50 procent

Výrobci HDD se mohou snažit, jak chtějí, ale vývoj nezastaví. Spolu s nárůstem kapacity nepohyblivých SSD úložišť a poklesem jejich ceny prostě mechanický pevný disk ztrácí půdu po nohama a bude z počítače postupně vykázán do oblasti zálohování.

Vývoj je to postupný a kdo chce větší kapacitu v řádech vyšších jednotek terabajtů (TB), stále se mu vyplatí sáhnout po HDD. Výrobci těchto disků se totiž nechtějí vzdát a tak stále posouvají hranice technologií, aby jim umožnily i nadále navyšovat kapacitu.

Například firma Western Digital v polovině května oznámila, že chystá výrobu 20TB disku. Seagate se zase nechal slyšet, že díky technologií Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) by mohly v roce 2025 přijít na trh 100TB disky.

Hlavní disk v nových počítačích a především noteboocích už je ale zpravidla tvořen nepohyblivým SSD. Z něj se spouští systém a programy, protože je výrazně rychlejší a také odolnější, protože třeba při pádu notebooku je minimální šance jeho poškození. Teprve druhý disk je plotnový a slouží zpravidla k ukládání větších dat, jako jsou kapacitně náročné multimediální soubory.

Stále častěji se ale bez integrovaného HDD uživatel obejde. Poměr kapacity a ceny nových SSD je stále zajímavější a kdo nutně nevyžaduje úložiště s prostorem přesahujícím půl terabajtu, již v podstatě ani jinou možnost nemá. Větší soubory si pak může člověk odložit do domácího úložiště typu NAS nebo si je brát s sebou na externím úložišti, případně se k nim dostat před internet.

I proto někteří analytici předpokládají, že by se letos mohly dodávky pevných disků snížit v poměru k minulému roku až o 50 procent. Vychází to i z informací japonské společnosti Nidec, která ovládá přes čtyři pětiny trhu s motorky do pevných disků.

Podle serveru Anandtech, který informaci přinesl, sice poklesne prodej HDD do počítačů, ale dodávky pevných disků pro datová centra by se ve skutečnosti měly trochu zvýšit.

Podle údajů společnosti Nidec poklesly jednotkové prodeje pevných disků v letech 2010 až 2018 přibližně o 43 %, z přibližně 650 milionů kusů v roce 2010 na 375 milionů kusů v roce 2018.

Nedávno Nidec revidoval svou prognózu dodávek HDD v letošním roce z 356 milionů disků na 309 milionů disků. V roce 2020 dále očekává snížení na 290 milionů kusů.