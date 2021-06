Nvidia má nové verze svých nedostupných karet, AMD zrychluje notebooky

Sehnat novou grafickou kartu poslední generace je opravdu obtížné, zvláště za doporučenou prodejní cenu. Jiné to nebude ani s nově představenými modely společnosti Nvidia.

A tak začít můžeme hned s doporučenými cenami pro český trh, protože je asi hned budeme moci zapomenout. Podle Nvidie by tak ceny RTX 3080 Ti měly začínat na 32 tisících korunách a pomalejší RTX 3070 Ti pak na 15 800 Kč. Prodávat by se tyto karty měly od 3. června, respektive 10. června.

A nyní pojďme k něčemu, co je reálnější. Tím je výbava obou karet. Z ní na první pohled vyplývá, že se oproti kartám bez Ti zvyšuje počet jader, ale snižuje se jejich takt. U RTX 3080 Ti se zvyšuje paměť o 2 GB a také propustnost a šířka sběrnice.



RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 označení GA102-225 GA102-200 GA104-400 GA104-300 sběrnice PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 počet CUDA jader 10 240 8 704 6 144 5 888 počet Tensor jader 320 272 192 184 počet RT jader 80 68 48 46 základní takt 1 365 MHz 1 440 MHz NEUVEDENO 1 500 MHz zvýšený takt 1 665 MHz 1 710 MHz NEUVEDENO 1 730 MHz paměť 12GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 8GB GDDR6 8GB GDDR6X propustnost 912 GBps 760 GBps 608 GBps 512 GBps šířka sběrnice 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit TDP 320 W 320 W NEUVEDENO

220 W

Zatímco o 3080 Ti by se tak dalo spíše hovořit jako o odlehčené verzi grafiky RTX 3090, nová 3070 Ti je jen mírně vylepšený základní model, který vedle více jader dostal i GDDR6X paměť.

Obě karty jsou vybaveny funkcí Lite Hash Rate (LHR) GPU, která má omezit těžební výkon kryptoměny Ethereum. Pro těžaře firma vydává speciální karty. Základ všech karet řady RTX 3000 je ale stejný a vychází z architektury Ampere.

AMD posiluje výkon v noteboocích

AMD na největším asijském veletrhu výpočetní techniky a spotřební elektroniky nechtělo zůstat pozadu, a tak představilo hned celou novou řadu mobilních grafických karet Radeon RX 6000M. Ty vychází z RDNA 2 technologie, kterou firma představila loni v říjnu a my jsme ji nedávno otestovali na modelech RX6900XT, RX6800XT a RX6700XT. Podle některých zdrojů první dva modely vycházejí z architektury Navi 22, která pohání RX 6700 XT, zatímco poslední RX 6600M je založena na Navi 23. AMD nyní doplňuje lednové představení nových mobilních procesorů Ryzen 5000 Mobile a nabízí výrobcům celý ekosystém s nejnovější generací produktů.

Výrobci notebooků si nyní budou moci vybírat hned z trojice nových karet: RX 6800M, RX 6700M a RX 6600M. Ty se od sebe liší jak výkonem, tak spotřebou. Ta u nejvyššího modelu začíná na 145 wattech, střední pak slibuje nejvýše 135 W a základní grafika má odebírat do 100 wattů.

Co se týká výkonu, AMD slibuje, že je RX 6800M připravena na to, aby většinu her rozběhla na obrazovce s rozlišením 1440p (2560 × 1440 pixelů) rychlostí 120 snímků za sekundu (fps). U pomalejší karty je to 100 fps. V případě RX 6600M pak 100 fps platí pro rozlišení 1080p (1920 × 1024).

Celkový výkon stroje má také podpořit systém Smart Access Memory, který umožňuje procesoru přímo přistupovat k paměti grafické karty přes původní limit 256 MB. Notebook s plným AMD ekosystémem může také využít technologii SmartShift, která má umět přerozdělit elektřinu mezi procesorem a grafikou, pokud ji jedna součástka potřebuje více a druhá méně. Vytížení vyhodnocuje systém Infinity Fabric controllers.

Příliš informací o mobilních radeonech AMD zatím neuvolnila:

Radeon RX 6800M Radeon RX 6700M Radeon RX 6600M Výpočetní jádra 2 560 2 304 1 792 výpočetní jednotky/Ray akcelerátory 40 36 28 paměť 12 GB 10 GB 8 GB frekvence 2 300 MHz 2 300 MHz 2 177 MHz spotřeba nad 145 W do 135 W do 100 W

První modely se mají objevit v noteboocích prodávaných na začátku léta.

Vedle těchto novinek AMD konečně představila i systém FidelityFX Super Resolution, který je alternativou DLSS od Nvidie. Oba tyto systémy využívají strojové učení k tomu, aby zvýšily rozlišení původního obrazu. Je zajímavé, že FidelityFX Super Resolution bude fungovat na jakémkoli moderním GPU, ne jen na AMD kartách.