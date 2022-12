Tell me interesting fact about tomatoes. AI: Here is an interesting fact about tomatoes: they come in a wide variety of colors! While the most common type of tomato is red, tomatoes can also be found in shades of yellow, orange, green, and even purple. In addition to their color, tomatoes can vary in shape and size, from small cherry tomatoes to large beefsteak tomatoes. Some varieties of tomatoes are even striped or marbled, with different colors blended together in a unique pattern. Despite their differences, all of these types of tomatoes are considered to be the same species, Solanum lycopersicum. Řekni mi nějakou zajímavost o rajčatech. AI: Tady je zajímavost o rajčatech: existují ve velkém množství barev! Zatímco nejběžnějším druhem rajčat je červené, dají se najít také v odstínech žluté, oranžové, zelené a dokonce i fialové. Kromě barvy se mohou rajčata lišit i ve tvaru a velikosti, od malých cherry rajčat až po velká beefsteak rajčata. Některé odrůdy rajčat jsou dokonce pruhované nebo v marmurovaném vzoru, s různými barvami smíchanými do jedinečného vzoru. Přestože se liší, všechny tyto druhy rajčat jsou považovány za stejný druh, Solanum lycopersicum. Povedz mi nejakú zaujímavosť o paradajkách. AI: Tu je zaujímavosť o paradajkách: existujú v širokej škále farieb! Hoci najčastejším druhom paradajky je červená, paradajky sa dajú nájsť aj v odtieňoch žltej, oranžovej, zelenej a dokonca aj fialovej. Okrem farby sa môžu paradajky líšiť aj tvarom a veľkosťou, od malých cherry paradajok po veľké beefsteak paradajky. Niektoré odrody paradajok sú dokonca pruhované alebo v marhuľovom vzore, s rôznymi farbami zmiešanými do jedinečného vzoru. Napriek rozdielom sa všetky tieto druhy paradajok považujú za rovnaký druh, Solanum lycopersicum.