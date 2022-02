Šance, že lidstvo vyhyne, není malá. Nebezpečím je umělá inteligence, říká vědec

Experti z vašeho institutu letos v létě vydali varování před budoucími extrémními riziky, ještě většími než koronavirus. O co konkrétně šlo?

Šlo o doporučení dlouhodobé strategie pro britskou vládu. Pandemie koronaviru je bezesporu vážné riziko, ale druhy pandemií, jichž se bojíme nejvíce, pocházejí z lidmi navržených virů, jež by mohly uniknout z laboratoří či být cíleně vypuštěny jako zbraně. Covid pravděpodobně vznikl přirozenou mutací. Už během studené války tady však byly rozsáhlé programy biologických zbraní. Vlády se snažily cíleně vytvořit infekce, které by byly daleko nakažlivější a daleko smrtnější než covid. A díky pokrokům v biotechnologiích se toto stává stále jednodušším.

V momentě, kdy umělá inteligence začne být inteligentnější než my, bude na řešení pozdě. Najednou budeme v pozici myší, které se snaží převzít kontrolu nad lidmi, a pravděpodobně nebudeme mít šanci.