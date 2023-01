Domácí úkoly za žáky dělá umělá inteligence. Školy podvod nerozpoznají

„Napiš mi jednoduchou angličtinou dva odstavce o významných historických památkách v Londýně.“

V reakci na toto zadání vygeneruje umělá inteligence zvaná ChatGPT asi 200 slov. Pamětihodnosti, jako jsou Tower of London nebo Big Ben, popíše zhruba tak, jak by to zvládl průměrný sedmák. Výstup stačí zkopírovat do dokumentu a vytisknout nebo přepsat do sešitu. Domácí úkol je na světě. Bez vyvinutí snahy použít cizí jazyk nebo se něco o městu a jeho památkách skutečně dozvědět. Výsledek? Jednička.

Internet v posledních měsících zaplavila vlna generátorů využívajících umělou inteligenci. Ty umí na základě zadání sestávajícího z několika slov vytvořit nejen přesvědčivé obrázky, ale třeba i domácí úkol, esej či báseň.