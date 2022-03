Proč používat e-mail na jedno použití

Většina uživatelů internetu má jednu nebo víc e-mailových adres, které denně používají. Tyto e-mailové adresy mají velkou hodnotu pro spammery a obchodníky, protože jim mohou přinést zisky. Stačí využít systém pro automatizované rozesílání nabídek.

I proto je jedním z hlavních důvodů, proč mnoho uživatelů používá jednorázové e-mailové adresy, zabránit tomu, aby se jejich primární e-mailová adresa nestala cílem spamu, který je stále významným problémem internetu. Téměř kdykoli se zaregistrujete na webu, který vyžaduje platnou e-mailovou adresu, můžete přehlédnout drobným písmem napsáný nějaký text, který webu nebo službě dává souhlas použít vaši e-mailovou adresu nebo ji prodat někomu jinému.

Další výhodou takového e-mailu je ochrana před úročníky. Ti se zase snaží ukrást vaši identitu nebo přístupové údaje formou phishingových e-mailů. Pokud použijete jednorázový e-mail k jednomu úkonu a už se na něj nikdy více nepodíváte, pak mají útočníci smůlu.

Jako skrytá čísla Jednorázové, respektive dočasné e-mailové adresy mají podobné využití jako skrytá telefonní čísla. Pokud vám ze skrytého čísla někdo zavolá, nebudete moci zavolat zpět. V případě dočasné e-mailové adresy na ni sice odpovědět lze, ale protože se nepoužívá jako primární, uživateli nebude vadit, že se v ní hromadí spamy a jeho identita nebude vyzrazena.

Lidé tento druh e-mailové schránky využívají také v případě, že se chtějí jednorázově přihlásit k nějaké službě, která chce jejich e-mail, ale oni nechtějí prozradit vlastní.

Existuje několik možností, jak vytvořit a pracovat s jednorázovými e-mailovými adresami. Všechny však slouží k stejným účelům. Chrání uživatele před vyzrazením své adresy a přijímáním komunikace, o kterou nemá zájem.

1. Aliasy

Prvním typem jsou aliasy. Může jít o variaci primární adresy uživatele nebo zcela náhodně vygenerovaný e-mail, pracující ve stejné službě – nedisponuje vlastním datovým prostorem a příchozí e-maily tak fyzicky končí v e-mailové schránce, na kterou je tento alias navázaný. E-mailový alias je tedy další název pro jednu e-mailovou schránku.

E-maily budou doručovány do primární schránky, tedy doručené pošty, ale lze si u nich nastavit, že cokoli z ní přijde, se má přesunout do nastavené složky připravené pro tyto účely. S aliasy lze pracovat velmi dobře na vlastní doméně, s profesionálními službami (rozuměj placenými), ale i některé freemailové služby je nabízejí, například Gmail, viz níže.

Jak pracovat s aliasem v Gmailu Pokud používáte e-mail od Google, tedy Gmail, potom pokud chcete využít jejich alias, zadejte do služby, která po vás chce e-mailovou adresu, váš e-mail v klasickém tvaru, akorát před @ zadejte + a třeba název služby, do které mail zadáváte. Takže například namísto Josef.star@gmail.com použijte Josef.star+eshopsvetry@gmail.com. Registrace v e-shopu na alias

2. Nová e-mailová adresa

Další možností je založit si přímo novou e-mailovou adresu – a je jedno, zda na stávající službě, nebo jiné. Získáte tak zcela nový e-mail s vlastními pravidly, ale i na něj jako v předchozím případě lze nastavit, že pošta má být doručována do primárního e-mailu, třeba do složky s názvem adresy. Jako v případě aliasů není tímto způsobem ovlivněna hlavní korespondence uživatele, jde vlastně o jakési suplování složky spam. Proto je někdy výhodnější e-mail nechat tak, jak je, a v případě potřeby se k němu přihlásit separátně.

Řešením je vytvořit si i novou „spamovou“ e-mailovou adresu

V obou případech lze snadno sledovat a zjistit, kde a jak alias nebo nový e-mail společnost, které jste je sdělili, využila. Například alias jmeno.prijmeni+jmenoeshopu@gmail.com lze využít pro zjištění, zda po registraci daný e-shop vaši adresu „prodal“ někomu jinému. Výhodou je, že na e-maily lze většinou i odpovídat nebo je z této adresy vytvářet z vašeho primárního e-mailu. Pokud si to nastavíte, tak na e-maily můžete dokonce odpovídat vygenerovaným e-mailem. Navíc pokud na vygenerovanou adresu začne chodit spam, můžete nechat příchozí zprávy zahazovat nebo alias, případně adresu navždy zrušit, pokud už ji nebudete potřebovat.

3. Specializované služby

Užitečnou obrannou linii nabízejí i speciálně k tomu určené e-mailové služby, jako je Yopmail.com, Emailondeck.com, Mailnator.com anebo další. Jejich životnost je různá. Může být trvalá – tak jak je tomu v případě klasických e-mailů a aliasů, anebo velmi krátká. Například služba 10minemail.com poskytuje e-mail na pouhých deset minut. To je dostatečný čas proto, abyste z něj vygenerovaný e-mail použili třeba pro aktivaci nějaké služby (například elektronické knihy, která vyžaduje zadat váš e-mail apod.) Jakmile dosáhnete svého cíle, už vám je jedno, že po 10 minutách e-mail není funkční.

E-mail na 10 minut

Další možností je svěřit se do péče ještě trochu jiných služeb např. Firefox Relay nebo AnonAddy, které skryjí vaši skutečnou adresu přeposláním e-mailu. Fungují na jednoduchém principu. Ve službě si necháte vygenerovat náhodnou e-mailovou adresu. Jakákoliv zpráva, která na vygenerovanou adresu přijde, bude přesměrována do vaší skutečné e-mailové schránky.

Dočasný aliasy služby Firefox Relay

Důvody použití jednorázového e-mailu:

zachováte si anonymitu;

můžete si přihlásit k odběru marketingových zpráv, aniž byste se zavázali k dlouhodobému vztahu se značkou;

otevřete si účet u vybrané služby, a přitom se vyhnete jakémukoli dalšímu tlaku z její strany;

můžete stahovat obsah, který vyžaduje e-mailovou adresu;

můžete se účastnit soutěží a propagačních akcích a vyhýbat se všemu následnému kolem;

můžete získávat dárky zdarma, pobídky, poukázky atd.;

můžete se registrovat k účtům na sociálních sítích.

Výše uvedené důvody mají jedno společné - uživatel nemá touhu být s firmou, která vyžaduje být v dalším kontaktu. Zde vyvstává otázka, zda jsou tyto služby bezpečné. Jednoznačnou odpovědí je ano. Jediné, čeho by se dalo obávat je to, že při používání dočasné e-mailové služby se můžete dostat do problémů, pokud se později budete muset spolehnout na to, co v ní je a nemáte k ní již přístup – případ desetiminutového e-mailu.

Výhody jednorázových e-mailových adres

Mnoho poskytovatelů e-mailových služeb na jedno použití podporuje vytvoření několika e-mailových adres. Pro každou službu na internetu, ke které se zaregistrujete, můžete použít vždy novou, což také pomáhá identifikovat služby, které prodávají e-mailové adresy nebo z nich nějak unikly. Potom je dostatečně snadné zablokovat nebo odstranit tyto vytvořené e-mailové adresy.

Placená služba 33Mail.com

Důležitý je i výběr poskytovatele dočasného e-mailu. Mnoho bezplatných služeb rychle přichází a odchází a může být výhodnější zaregistrovat se k placené službě. Mezi komerční poskytovatele patří Spamex.com, nebo 33Mail.com.

Nevýhody jednorázových e-mailových adres

Organizace, které provozují služby poskytující jednorázové e-mailové adresy musí být důvěryhodné. Veškerá e-mailová komunikace prochází jejich servery, což znamená, že e-maily by mohly být kýmkoliv přečteny, pokud nemají dostatečné zabezpečení. Pravidlem tedy je, nepoužívat jednorázové e-mailové adresy pro nic, co souvisí s financemi, ani na webech, které o vás mají citlivé informace.

Další nevýhodou je, že tyto služby mohou být na černé listině. To znamená, že využívané e-mailové domény, nelze použít k přihlášení se ke službám na internetu. V některých případech to lze obejít - někteří poskytovatelé dočasných e-mailů vám umožňují přístup k více názvům domén, jiní vám umožní dokonce nastavit si vlastní název domény.

U služeb, kde se není třeba přihlašovat, je také třeba počítat s tím, že k e-mailové schránce může mít přístup kdokoliv.

A potom je tu již co jsme zmínili a to sice riziko, že poskytovatel e-mailu přestane fungovat, což může znamenat problém, v závislosti na tom, k čemu byla služba používána – pokud pro jednorázové použití, potom je vše v pořádku, ale pokud se touto e-mailovou adresou třeba někam přihlašujete pravidelně, potom to může znamenat problém.