České úřady vyzvaly streamovací služby ke snížení kvality videa

Ve čtvrtek se české úřady vydaly ve stopách Evropské komise a Sdružení evropských regulačních orgánů a žádají tuzemské streamovací služby, aby u nás dočasně snížily rozlišení obrazu ve streamu. Podle úřadů by měli provozovatelé zvážit, kde není nutné vysílat v HD nebo UHD/4K/8K a přejít v takovém případě na kvalitu SD.

„Nižší rozlišení obrazu ve streamu ulehčí přetíženým datovým sítím, které v poslední době v kontextu s koronavirem a mimořádnými opatřeními výrazně narostlo,“ říká ČTÚ v doporučení.

České úřady tímto doporučením reagují na výzvu evropských orgánů z 19. března, konkrétně na prohlášení Evropské komise (EK) a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Ty chtějí předejít případnému budoucímu přetížení internetu, které by mohlo mít výrazně omezující vliv na jeho chod.

„Jakkoliv zvýšená potřeba datových přenosů zatím nevedla k obecnému přetížení sítí, nároky na datový provoz stále rostou,“ uvádějí evropské orgány.

Vedle apelu na provozovatele se obrací i na uživatele, aby i ti internet „využívali zodpovědně“. Doporučují proto nastavit zařízení tak, aby se snížily nároky na spotřebu dat. Patrně tím myslí právě zapnutí menšího rozlišení při videokomunikaci a sledování videoobsahu.

BEREC a EK zároveň informovaly, že může dojít tomu, že budou operátoři nuceni ve výjimečných a odůvodněných případech blokovat, zpomalovat nebo upřednostňovat určitý provoz v síti.

Takový krok by měl zmírnit dopady výjimečného přetížení sítě. Úřady však upozorňují, že by i tak měly vždy platit podmínky síťové neutrality a v rámci jedné kategorie služeb by měl být provoz řízen stejně.

Právě nařízení o síťové neutralitě zakazuje operátorům blokovat, zpomalovat nebo upřednostňovat určitý provoz v síti. Obsahuje ale i výjimku, která myslí právě na podobné výjimečné okolnosti.

„Operátoři se mohou opřít o tuto výjimku, pokud budou jimi uplatněná opatření nezbytná pro řešení či odvrácení přetížení sítě a budou uplatněna pouze po dobu nezbytně nutnou,“ vysvětlují ve společném prohlášení BEREC a EK.

Při takovém kroku musí operátor vyhodnotit následující body:

zda jsou přenosy mnohem větší než obvykle a zda by bez zvažovaných opatření byli negativně ovlivněni uživatelé přetížením sítě

zda je takové přetížení výjimečné, tj. zda i v případě uplatnění nejvyšších možných standardů správy sítě vede k nepředvídatelným a neodvratitelným následkům

zda jsou zvažovaná opatření přiměřená vzhledem k daným problémům, omezená na nezbytnou dobu a shodná pro shodné kategorie provozu.

Přetížení zatím nehrozí

Na evropské doporučení již minulý týden zareagovali provozovatelé Netflixu a YouTube snížením datového toku svých videí v evropském internetu. Později se přidaly i portály Amazon a Facebook s Instagramem a Disney.

Denní provoz v průběhu třetího březnového týdne na propojovacím uzlu NIX.CZ s rekordním čtvrtečním provozem.

V Česku se doposud karanténa projevila nárůstem provozu o 25 procent až třetinu. Rekordní provozy z minulého týdne zatím nebyly překonány a panuje spíše setrvalý stav.

Stále platí, že vede večerní využívání internetu s nejvyšším provozem okolo 20. a 21. hodiny před dopoledním a odpoledním.

Pokud někdo zaznamená výrazné zpomalení nebo dokonce výpadky připojení, tak to spíše než přetížením celkového internetového provozu bývá problém tzv. poslední míle. Tedy konečné části připojení k zákazníkům. Chyba může být také někde uvnitř sítě některého z poskytovatelů nebo jeho konektivitě do zahraničí. A protože internet jako celek vše zatím zvládá, je třeba to řešit s konkrétním poskytovatelem.