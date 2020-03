Surfujte zodpovědně a neplýtvejte daty, vyzývají úřady

0:36 , aktualizováno 0:36

V aktuální koronavirové krizi, během níž se většina Evropy ocitla v karanténě nebo má silně omezeny možnosti pohybu ve veřejném prostranství, apelují úřady na to, aby lidé zodpovědně využívali připojení k internetu. Zodpovědné chování má být prevencí proti přetížení sítí, které by nás uvrhlo do ještě větší izolace.