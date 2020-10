Pozor na falešné poukázky do Alberta. Útočníci chtějí získat data

11:20

Prostřednictvím komunikačních sítí Messenger a WhatsApp se šíří podvodné příspěvky, které lákají na peněžní kupóny do prodejen Albert. Není to poprvé, co takový trik útočníci použili, a dá se očekávat, že jej v budoucnu rozšíří i na další prodejny.