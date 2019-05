Cenově dostupný OLED televizor: má skvělý obraz a jen drobné mouchy

Testovaný Panasonic TX-55FZ800E patří do modelové řady 2018, výrobce nové OLED modely představí nejspíše až na podzim, a tak je stále aktuální. Ba co víc, nyní se prodává za velmi zajímavé ceny, běžně jej koupíte za 35 000 korun, což je na 55" OLED televizor s UHD HDR panelem výborná cena.

Ale nepředbíhejme.

Je to Panasonic, takže musíte počítat s operačním systémem Firefox. Jeho silnou stránkou je přehledné rozhraní s hlavní lištou, kterou si můžete plně přizpůsobit. Lze na ni dát zástupce aplikací, televizních kanálů i vstupů, takže umí být zcela přehledná, neměnná a tedy snadno ovladatelná i pro seniory. Nevýhodou systému je stále nízká nabídka aplikací třetích stran.

Hlavní moderní aplikace televizor pochopitelně obsahuje, jmenujme například Netflix, Amazon Prime Video, Sledovani.TV, Voyo, YouTube, Deezer nebo TuneIn Radio. Ale pokud byste chtěli využít například pověstně „všežravý“ multimediální přehrávač VLC, máte smůlu.



A to se během testu ukázalo jako problém. Vestavěný multimediální přehrávač totiž neumí přehrát DTS zvuk, takže z mnohých kvalitních MKV/MP4 souborů přehraje pouze obraz. Bez VLC (nebo jiného alternativního přehrávače) to lze vyřešit i pro Firefox dostupnou aplikací Plex, ta však vyžaduje připojení do sítě a serverovou část na druhé straně. Ať již bude běžet na počítači, nebo na síťovém disku (NAS), je to pro mnohé uživatele rozhodně složitější než pouhé připojení disku do USB portu.

Čtyři HDMI vstupy (jen 2 podporují 4K), tři USB vstupy, slot pro SD kartu, optický zvukový výstup, komponentní analogový vstup i se zvukem, ethernetový port, a konektory pro terestrickou, kabelovou a satelitní (2x, včetně napájení) televizi. Mimo záběr je PCMCIA slot pro dekódovací kartu.

Stěžovat si však nelze u tradiční televizní výbavy. Nechybí aplikace pro dva obrazy (ze dvou tunerů) vedle sebe, elektronický programový průvodce je poměrně přehledný a umožňuje pořady nahrát na připojený USB disk, ten musí být zformátován přímo televizorem. Připomenout začínající pořad na jiném kanálu bohužel nedovede. Pořadí naladěných kanálů (DVB-T2/S2/C2) lze změnit podle vlastních preferencí. Hybridní HbbTV vysílání funguje výborně.



S hlasovou asistentkou Alexou od Amazonu šlo televizor snadno zapnout, měnit hlasitost, přepínat televizní kanály či volit vstupy. Složitější operace, například spuštění Netflixu, minimálně bez dalšího instalování a nastavování hlasem ovládat nelze. Spárovat televizor s Google Home se mi nepodařilo.

Obraz a zvuk

Největší výhody OLED panelu si užijete při nočním sledování v tmavé místnosti. Pak totiž vynikne perfektní podání černé barvy a výborně kontrastní obraz, ve kterém jsou tmavé pasáže skutečně tmavé. Skvěle vypadá i HDR obsah.

OLED panely mají maximální jasový výkon do tisíc nitů, zahraniční recenzenti naměřili u FZ800 zhruba 750 nitů u desetiprocentního bílého pole, přes 900 nitů u tříprocentního. To je méně než má mnohá konkurence založená na LCD panelech, tedy zejména QLED televizory. Ty sice ztrácí podáním černé barvy v tmavé místnosti, ale v denním světlem ozářeném prostoru mají vyšší maximální jas a potažmo kontrast.

Velkým kladem OLED televizorů Panasonic jsou skvěle seřízené barvy. Ladí je v hollywoodských studií podle referenčních kalibrovaných monitorů a barvy jsou tak přirozeně saturované a líbivým přeháněním nezkreslené. Televizor nepotřebuje při instalaci takřka žádné barevné seřízení, jen si vyberete profil, který bude vaší představě o obrazu (a podmínkám sledování) nejlépe vyhovovat.

Pochválit musíme podání pohybu a gradaci barev, i v problematické oblasti tmavě šedé je velmi dobrá. Výborně funguje upscaling FullHD na 4K, obraz je čistý se spoustou ostrých detailů a podrobností.



FZ800 nemá na rozdíl od firemní vlajkové lodě soundbar laděný ve společnosti Technics, zvuk je tak spíše televizní, odehrává se zejména v pásmu středů a při vyšších hlasitostech plastově zaznívá a zní zahlceně. Vadil nám velký rozdíl mezi hlasitostí TV kanálů a aplikací.

Závěr

Panasonic TX-55FZ800E je výborný televizor, který i náročné diváky zaujme výborným obrazem při sledování 4K i FullHD obrazu. Ovládání je bezproblémové, překousnout však musíte relativně omezenou aplikační nabídku operačního systému Firefox. Chybějící podpora DTS zvuku - z licenčních důvodů - je nepříjemný nedostatek. Za přibližně 35 000 korun jde o výbornou koupi.