Čtenáře napálili falešným kabelem. Koupili jsme ho a prozkoumali

Propojit starou a novou elektroniku nemusí být vždy úplně snadné. Přesvědčil se o tom náš čtenář, který chtěl k novému televizoru s HDMI vstupy připojit staré domácí kino s DVD přehrávačem s výstupy pouze na konektorech cinch (RCA) – žlutý konektor kompozitního videa a červený a bílý konektor pro zvuk.

Odhlédněme nyní od faktu, že to není dobrý nápad, neboť žlutý konektor cinch nese analogové kompozitní video (CVBS) v nízkém rozlišení a na 65" zobrazovači tak bude jím zprostředkovaný obraz příšerný. Bez této technické znalosti se čtenář pustil do hledání redukce z HDMI na cinch a e-shopy mu nabídly řešení – kabel s konektorem HDMI na jedné straně a trojicí konektorů cinch na straně druhé. V jednom z nich ho pořídil za 123 korun (podle screenshotu; v době psaní tohoto textu je ve slevě za 122 korun, a to opravdu nežertujeme).

Kabel dorazil, čtenář ho zapojil a televizor se stále tvářil, jako kdyby do vstupu nic připojeno nebylo. A není se čemu divit – zmíněný kabel je totiž technický nesmysl a neměl by být v obchodech vůbec nabízen, rozhodně ne pro propojení domácí elektroniky. Navzdory tomu ho najdete ve více obchodech – my jsme ten pokusný koupili na internetovém tržišti za 59 korun, s dopravou za 128 korun.

Propojí nepropojitelné

V kontextu dalších řádků to sice není podstatné, ale pro úplnost: kabel je inzerován jako jednosměrný, přičemž má umět propojit nový zdroj (DVD, Blu-ray, PlayStation…) s HDMI výstupem a starý televizor nebo projektor se cinchovým vstupem. Tedy přesně opačně, než čtenář potřeboval.

Ale to je jedno, protože jak jsme vyzkoušeli, jediná věc, kterou zmíněný kabel dokáže, je, že přivede digitální signál do analogové elektroniky zobrazovače, která si s ním samozřejmě nedokáže poradit. Nebo – při opačném zapojení – přivede analogový obrazový a zvukový signál na několik pinů HDMI portu, kde ovšem elektronika zobrazovače očekává signál digitální. Kabel je tedy už z principu k ničemu.

Konektory zakoupeného kabelu jsme nejprve „propípali“ multimetrem, abychom zjistili jednak, zda jsou vzájemně vůbec propojeny, a jednak, zda nejsou propojeny tak nešťastně, že by se na cinch konektory dostalo z HDMI třeba napájecí napětí 5 V (pin 18), které by mohlo poškodit připojenou vstupní analogovou elektroniku. Ukázalo se, že kabel propojený je a signálová vedení ze středových kontaktů cinch konektorů končí na pinech datových kanálů (konkrétně piny 7, 8 a 9).

Abychom se vyvarovali diskuznímu „třeba by to nějak fungovalo, vždyť jste to ani nezkusili“, tak jsme to zkusili. Jak ve směru z HDMI na cinch, tak opačně. A nepřekvapivě to nefungovalo.

Na závěr jsme provedli „pitvu“, abychom se ujistili, že se v HDMI konektoru neukrývá žádný čip, který by měl potenciál situaci nějak zachraňovat. A jak se můžete přesvědčit na fotce, nic jsme nenašli, pouze kabel přivedený do konektoru, vodiče naletované přímo na piny. Ostatně, tento výsledek předtím naznačil i multimetr.

Alibismus prodejců

V popisu produktu se píše: „Kabel HDMI na RCA vám umožní připojit HD zařízení, která mají konektor HDMI, k projektorům, monitorům a analogovým televizorům s konektorem 3×RCA . Díky tomu zachováte kvalitní rozlišení obrazu a vynikající zvuk.“

To je nesmysl hned nadvakrát. Jednak, jak jsme vysvětlili výše, takové spojení není možné, a jednak na žlutém konektoru s kompozitním videosignálem nelze očekávat „kvalitní rozlišení obrazu“. Jednokanálový standard CVBS byl vyvinutý v padesátých letech a obsahuje analogový signál s rozlišením 525 nebo 625 řádek, které již v dobách před dvaceti, pětadvaceti lety, kdy se v domácnostech usazovaly DVD přehrávače a CRT televizory s větší obrazovkou, bylo považováno spíš za nouzové řešení. Kdo chtěl kvalitu, využil dvoukanálové S-Video nebo tříkanálové komponentní RGB/YUV.

Nabídka kabelu na internetovém tržišti, kde jsme ho pořídili.

Ve světle toho je klamné i další tvrzení na webu prodejce: „Digitální rozlišení 1920×1080p vám umožní vysílat vaši oblíbenou hru bez ztráty kvality. Adaptér podporuje neuvěřitelně vysoké rozlišení až 1920×1080p FullHD. Je třeba poznamenat, že prezentovaný adaptér znamená, že nemusíme instalovat ovladače, což znamená, že funguje okamžitě po připojení. Ideální pro počítače, projektory a další zařízení.“ Nebo: „Kabel HDMI na RCA je určen pro přenos vysoce kvalitního digitálního obrazu se zvukem v rozlišení 1920×1080p. Kabel vám umožní připojit HD zařízení, která mají HDMI konektor, jako např. projektory, monitory nebo analogové televizory. Vše, co potřebujete, je kabel HDMI na RCA. Obrázek na straně ukazuje schéma zapojení. Podívejte se, jak je to snadné!“

Pokud zájemce neodpadne a neklikne rovnou na „Košík“, může přes spoustu textů a fotografií doscrollovat až k větě: „HDMI přenáší digitální signál a RCA analogový, proto přímé připojení nebude možné u všech zařízení. Měli byste si zakoupit speciální modul, který převádí digitální signál na analogový.“

Nabídka kabelu na internetovém tržišti, kde jsme ho pořídili.

Což je geniální alibi ve stylu „vidíte, my vás varovali“. Jenže háček je v tom, že když si potřebný aktivní konvertor se signálovým převodníkem koupíte, tak určitě nebudete potřebovat kabel, o kterém je tento článek – konvertor připojíte z jedné strany kabelem s konektory HDMI (pro digitální signál) a z druhé strany kabelem s konektory cinch (pro analogový signál). Takže i se „speciálním modulem“ (na který e-shop nepřekvapivě nenabízí proklik) je vám tento kabel k ničemu.

Mimochodem, tyto konvertory jsou v nabídce v cenovém rozmezí zhruba 300–1 200 korun, potřebují externí napájení a pořídit si je můžete v obou směrových variantách. A opakujeme: potřebujete k nim standardní HDMI a standardní 3× cinch kabel; s kabelem, o němž je tento text, fungovat nebudou.

Proč?

Proč takový kabel vůbec existuje, na to neumíme odpovědět. Ale napadly nás tři možné hypotézy.

První možnost: Jedná se prostě o podvod, jako třeba v případě 2TB SSD disků s 16GB SD kartou uvnitř. Jenže to by dávalo smysl, kdyby kabel stál pět nebo osm stovek a přijel z nějakého no name asijského obchodu, kde se práva na vrácení produktu nedovoláte. A navíc, jaký zisk lze generovat kabelem za 59 korun, ještě když ho můžete vrátit?

Druhá možnost: Někdo se při objednávce do továrny spletl při zadávání parametrů a ve skladu mu přistál kontejner úplně nesmyslných kabelů. A takto se snaží snížit ztrátu a doufá, že si při této ceně část zákazníků starost s vracením ušetří.

Třetí možnost: Kabely vznikly na zakázku pro nějakou specifickou proprietární aplikaci, ve které byly použity konektory HDMI a cinch, ale nikoli související standardy. Možná tedy existovala aplikace, kde dávaly smysl, ale bylo jich vyrobeno moc (nebo zbyly z jiného důvodu) a dostaly se do běžného oběhu, kde smysl nemají.

Každopádně, nejlepší, co s kabelem může udělat zákazník, je poslat ho v zákonné lhůtě zpět do obchodu.

Kabel stáhli z prodeje

Protože jsme kabel koupili přes internetové tržiště, požádali jsme jeho provozovatele o vyjádření.

„Ve zmíněném případě se jedná o partnerský prodej, kdy jiný obchodník po registraci na platformě prodává své zboží prostřednictvím Mall.cz. Vzhledem k tomu, že takto prodává tisíce obchodníků miliony produktů, není v našich silách všechny manuálně prověřit. Pokud se ale ukáže,že se v nabídce objeví nějaký produkt, který porušuje naše pravidla, tak jeho prodej ukončíme. To se samozřejmě stalo i se zbožím na které jste nás upozornili,“ uvedl na dotaz redakce Jakub Charvát ze společnosti Internet Mall.

„V případě, že se na nás obrátí zákazník, že koupil takový produkt, který nesplňuje podmínky, samozřejmě mu vrátíme peníze. Prodejce kontaktujeme a pokud chce produkt znovu nabízet, musí nám dodat potvrzení, kterým vyvrátí obdržené stížnosti. Pokud prodejce stížnosti nevyvrátí nebo nedodá potřebné podklady, tak nahlášený produkt nechávám stažený a není možné jej koupit,“ doplňuje Charvát.