Liberecká volejbalová premiéra. Nejdřív v semifinále ženy, pak muži

Volejbalisté Dukly touží po odplatě

V letech 2015 a 2016 oslavili volejbalisté Liberce mistrovský titul, v minulých dvou sezonách však pokaždé ztroskotali v extraligovém semifinále na týmu Kladna. Nyní touží po odplatě a opětovném postupu do finálové série.

„Kladnu máme jednoznačně co vracet, ale je tady nová sezona a nové týmy,“ tvrdí Michal Nekola, trenér volejbalistů Dukly. „Vloni jsme Kladno v základní části dvakrát porazili a pak jsme v semifinále vypadli, letos jsme s ním zatím naopak dvakrát prohráli, tak pevně věřím, že se to otočí a tuhle historii změníme.“

Liberečtí vyřadili ve čtvrtfinále Odolenu Vodu na zápasy 3:1, Kladno, jehož oporami jsou bývalí hráči Dukly Zajíček a Hýský, se do semifinále protrápilo přes pět zápasů s Brnem. „My věříme v sílu domácího prostředí. V play off prostě musíme doma vyhrávat. Když se nám to podaří, tak postoupíme. Hráčskou kvalitu na to máme a musíme to potvrdit ,“ velí Nekola.

Liberecké volejbalisty vyhlížejí finále

Minulá sezona byla pro ženy Dukly v extralize premiérová a skončily páté, letos myslí výš. Po základní části šly do play off z 2. místa a ve čtvrtfinále vyřídily ve třech zápasech KP Brno. Teď je čeká Prostějov.

„Je to těžký soupeř, který má v kádru současné či bývalé reprezentantky. Celou sezonu jsme se s Prostějovem přetahovaly o druhé místo, ale máme s ním lepší bilanci, tak věřím, že to hned v prvním utkání doma potvrdíme,“ přeje si Libor Gálík, kouč libereckých volejbalistek. „Na semifinále se moc těšíme, náš hlavní cíl projít do bojů o medaile jsme už splnili, ale samozřejmě myslíme i na postup do finále.“