Šwiateková potvrdila na Turnaji mistryň roli favoritky, vyhrála také Garciaová

Trojnásobná grandslamová šampionka Šwiateková zaznamenala letos na okruhu WTA 46. vítězství bez ztráty setu. Proti hráčce z první desítky uspěla potřinácté za sebou. O čtyři roky starší Kasatkinovou zdolala i v pátém letošním zápase.

Rodačka z Varšavy nepřišla v duelu ani jednou o servis, naopak třikrát soupeřku „brejkla.“ Ruska si proti světové jedničce vypracovala tři brejkboly, žádný nevyužila. Šwiateková vyhrála patnáctý z posledních šestnácti zápasů. Od triumfu na US Open ji porazila jen Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Ostravě.

Výborný vstup do soutěže měla také Garciaová. Semifinalistka Turnaje mistryň z roku 2017 porazila o jedenáct let mladší domácí Gauffovou za hodinu a devatenáct minut. Proti osmnáctileté Američance uspěla podruhé za sebou, zdolala ji také ve čtvrtfinále zářijového US Open.

Vítězka tří letošních titulů přišla proti Gauffové o servis jen v úvodu, od té doby byla při podání stoprocentní. Devětadvacetiletá Francouzka si připsala od června na okruhu WTA 33. vítězství.

Ze čtyřčlenné základní skupiny postoupí do semifinále dvě nejlepší hráčky. Ve skupině Nancy Richeyové se dnes utkají světová dvojka Uns Džábirová s Američankou Jessicou Pegulaovou a Řekyně Maria Sakkariová s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Ve čtyřhře dnes půjde do akce také Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Obhájkyně titulu se utkají ve skupině Rosie Casalsové s čínským párem Sü I-fan, Jang Čao-süan, a pokud zvítězí ve dvou setech, budou mít bez ohledu na ostatní výsledky jistý postup.