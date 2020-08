Tenis za časů koronaviru. Opatření jsou extrémní, říká šéf pražského turnaje

On jakožto turnajový ředitel stojí v čele Prague Open: akce, která budí špičkový tenis z klinické smrti. Praha vyhlíží Simonu Halepovou, Belindu Bencicovou, Genie Bouchardovou i Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou a Barboru Strýcovou. Celkem 13 zástupkyň elitní třicítky tu má hrát.

Všechno je najednou nové. A hotel v pražských Dejvicích je toho středobodem. „V Diplomatu probíhá i čtyřiadvacetihodinová karanténa po příletu, kdy dostanou na pokoj individuálně zabalené jídlo,“ líčí Trunda. „Restaurace, jež obvykle pojme dvě stě lidí, je teď pro padesát. Dodržujeme všechna opatření, pohyb v rouškách je standard.“

Snadné to není. Ale stížnosti?

„Ano, je to striktní,“ říká ředitel Prague Open. „Protože když někdo bude vybočovat, celý systém opatření by přestal fungovat. Všechny hráčky stanovený režim dodržují. Těší se, že budou zase hrát. Cítíte hlad po tenise.“

Eugenie Bouchardová ve třetím kole Australian Open.

A po sportu obecně. Snad až na víkendovou Velkou cenu v Brně se letos v Česku nejspíš podobná akce světového formátu konat nebude.



Nová doba, nová pravidla.

Žádní diváci. Zatím žádní reportéři s výjimkou štábu ČT. I ten musí být testovaný na covid-19.

A pro hráčky, řidiče i organizátory najednou nezvyklá rutina.

„Opatření jsou v tento moment extrémní,“ uznává Trunda.

V praxi to znamená: u hotelu hráčky sednou do auta, to je přiveze přímo do areálu. Tam jim změří teplotu (i při odjezdu), zamíří do šatny, maximálně s doprovodem jednoho člena týmu. A těch detailů!

„Na hřišti je sanitační dezinfekční četa,“ přibližuje Trunda. „Na každém kurtu je lednička a po každém tréninku či zápase probíhá rotace ledniček. Musíme je vyměnit, vyčistit, vydezinfikovat, nově doplnit.“

Jistě, nosí se roušky. V klubové restauraci je nutno dodržovat rozestupy – a žádné bufety! Jen individuální porce. Voda se podává výhradně v lahvích: „Těch je dvacet tisíc.“ Ručníky jsou umístěny v rozích jednotlivých kurtů a i ty je samozřejmě nutno neustále měnit.

Do Česka s tím vším dorazil velký sportovní svět současnosti. Ozvěna megabublin, v nich žijí v Edmontonu a Torontu hokejisté NHL či v Orlandu basketbalisté NBA.



Hotel, stadion, hotel, stadion...

Slovo ideální si teď škrtají ze slovní zásoby prakticky všichni, sportovní organizátoři obzvlášť. Ale nevypadá to, že by se věci na nejvyšší úrovni nyní mohly dít jinak. Baseballová MLB slouží jako odstrašující příklad, když tým Miami Marlins na cestách zjistil, že má jen mezi hráči patnáct nakažených.

Co takový nový normál stojí?

„Otázka dobrá, odpověď nelehká,“ přemítá Trunda. „Odhady rozpočtu máme, ale mění se, třeba i v návaznosti na to, odkud kdo přilétá. Doufejme, že všechno dobře dopadne.“

Průkopníkem se pro WTA v těchto dnech stává turnaj v Palermu, Praha bude od pondělního startu hlavní soutěže druhá v pořadí. A ano, existují i scénáře pro případ, že některá z účastnic bude mít pozitivní nález: pro ni by to znamenalo konec, pro turnaj nikoli.

„Situace se mění každým dnem,“ uvědomuje si Trunda. „Ale věřím, že jsme dobře připravení.“

Tak, aby tenis mohl konečně přerušit měsíce mlčení.