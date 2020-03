Uprchlý íránský judista Mollají může na OH startovat za Mongolsko

Mollají se na zářijovém šampionátu v japonské metropoli vzepřel příkazu vedení íránské reprezentace, aby ze soutěže do 81 kg před semifinále odstoupil nebo úmyslně prohrál, protože hrozilo, že by ve finále narazil na soupeře z Izraele. Obhájce zlata Mollají se pak kvůli obavám o život nevrátil do vlasti a skrýval se v Německu, kde požádal o azyl. Od prosince začal závodit za Mongolsko.



Írán stát Izrael neuznává a své sportovce nutí případné duely s izraelskými soupeři bojkotovat. Mezinárodní federace juda ho za to vloni v říjnu vyloučila ze všech svých soutěží a íránským judistům hrozí, že přijdou mimo jiné o účast na olympijských hrách v Tokiu.