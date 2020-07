VIDEO: Pouliční pravidla, K.O. za šest sekund. Amatéři se prali v garáži

Organizátoři a spolumajitelé IAF Petr Ondruš a Ondřej Pála sezvali amatérské zápasníky s cílem „vrátit se ke kořenům bojových sportů“. Tedy na ulice, do garáží a bez nároku na honorář. První z deseti turnajů proběhl v pátek večer v pražském obchodním centru Šestka.

Na žíněnce o velikosti zhruba sedm na sedm metrů.

„Chtěli jsme zaujmout specifické české publikum. Obecně MMA už vnímají, ale hlavně profesionální scénu. My se rozhodli dát šanci amatérům. Pravidla projektu StreetFighter jsou navázaná na pravidla amatérského MMA, smyslem je opravdu dát lidem, co chtějí. Divákům zápasy zblízka a na dotek, bijcům souboje,“ vysvětluje Petr Ondruš.

V deseti zápasech (tři kola po třech minutách, v případě remízy pětiminutové extra kolo) zaujal nejvíc slovenský talent Mário Brezovský v kategorii do 70 kilogramů. Jeho zápas trval jen šest sekund, než jej ukončil kopem na hlavu 21letého Drvoty.

Byť jako amatéři, rychlostí zápasu atakovali rekord profesionální organizace UFC, který od loňského července drží Jorge Masvidal. Naskočeným kolenem tehdy hned po startu zaskočil Bena Askrena, načež rozhodčí zápas ukončil oficiálně po pěti sekundách. I v české garáži nebylo o čem diskutovat.

„Seděl jsem na časomíře a stejně jako ostatní, i mě to zaskočilo. V Česku jsem nic podobně rychlého ještě neviděl, a to se tu už nějaký pátek pohybuji. Je paradoxní, že zrovna Drvotovým oblíbencem je právě Masvidal. Alespoň má motivaci do dalších turnajů,“ říká Ondruš. Sám bývalý zápasník, před několika lety prohrál s Karlosem Vémolou nebo Patrikem Kinclem



Zatímco Masvidal patří v UFC mezi nejrespektovanější zápasníky, 17letý Brezovský má teprve zkusit naplnit slibnou budoucnost.

„Tohle byl přesně ten streetfight, který jsme chtěli,“ libuje si spolumajitel Ondřej Pála. „Měli jsme trochu strach, co všechno by se mohlo stát, ale dobrý. Do příště ještě vylepšíme servis pro diváky, vyvýšíme další řady pro lepší výhled.“

„Je důležité říct, že projekt jsme vymýšleli v době, kdy na akce mohlo nejdříve maximálně 30 lidí, pak padesát, sto. S tím jsme pracovali,“ vysvětluje Ondruš.



Páteční turnaj sledovalo na místě pár stovek lidí, většina nalepená u plotu a v těsné blízkosti boje.