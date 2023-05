Kanonádu futsalistů Plzně v prvním finále řídil Brazilec Caio

Druhý duel je na programu už v úterý od 19 hodin v Heřmanově Městci, domovské hale Chrudimi.

„Výhra takovým rozdílem je pěkná, ale je to play off. Je jedno, jestli je to 6:0 nebo o jeden gól. Důležité je, že máme první bod. Ale samozřejmě, proti Chrudimi je takový výsledek snový. Teď jedeme k nim a čeká nás něco úplně jiného. Bude to naprosto rozdílný zápas, čeká nás pořádné peklo. Musíme zůstat nohama pevně na zemi a pokračovat v dobré práci,“ mínil po utkání kouč Interobalu Marek Kopecký.

Kanonádu domácích řídily brazilské posily. Skóre otevřel Diece, hattrickem se blýskl Caio.

„Nebrali jsme Caia jako gólového hráče, ale jako hráče, který má skvělý přehled ve hře. Vidí věci, které normálně jiní hráči nevidí. Tohle jsou přesně zápasy pro něj. Proti Spartě se trochu trápil, ale proti Chrudimi předvedl, co v něm je,“ chválil brazilského šikulu Kopecký.

Stínem duelu bylo, že po střetu s protihráčem v prvním poločase zápas nedohrál nejlepší střelec plzeňských futsalistů Michal Seidler.

„To je play off, občas se takové střety stávají. Michalovi se o poločase trochu točila hlava. Nebyl důvod ho zbytečně posílat do druhého. Máme další kvalitní hráče. Michala jsme nechali odpočinout a v úterý určitě nastoupí,“ ujišťuje fanoušky Kopecký.