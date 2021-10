V těle má plno šroubů. Stihne motocyklista Engel svůj osmý Dakar?

V severoafrické poušti držel v první polovině října krok se světovou elitou. Ve třetí etapě Marocké rallye měl však těžký pád a z tratě ho celého potlučeného odvážel vrtulník. „Udělám všechno pro to, abych se dal rychle dohromady a v lednu se postavil na start Dakaru,“ říká třicetiletý jezdec týmu Orion - Moto Racing Group. Za sebou má už sedm dakarských startů, jeho nejlepším výsledkem je 15. místo z roku 2019.



Jak se po těžkém pádu a operaci klíční kosti cítíte?

Jsem u rodičů a snažím se odpočívat, co to jde. Koncem měsíce bych měl jít na vytáhnutí stehů. Snad mi za čtrnáct dní doktor řekne, že je to srostlé, abych mohl sundat ortézu a začít se věnovat přípravě na Dakar.

Podle prvních zpráv jste utrpěl více zlomenin. Klíční kost to odnesla nejhůř?

Ano. Uštíplý kousek kyčle mě vůbec netrápí. Bok sice cítím, ale nijak mě to neomezuje. V Maroku na rentgenu sice viděli, že mám zlomená žebra, ale tady se to neprokázalo. Trápí mě jen ta klíční kost. Mám ji napětkrát zlomenou, zpevňuje ji devět šroubů a v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi jsem dostal tu nejdelší dlahu.

Jak moc je ohrožený váš osmý start na Rallye Dakar?

Nic nevzdávám. Určitě věřím, že se na ni dokážu připravit. Samozřejmě záleží na tom, jak se budu hojit a jak se budu cítit. Udělám všechno pro to, abych se na start Dakaru v lednu postavil.

Kdy se musíte nejpozději vrátit do tréninku, aby se vám to podařilo?

Minulý rok touhle dobou jsem byl ve fázi totální přípravy a každý den jsem makal. Teď mě zranění zabrzdí tak na měsíc. Počítám, že v polovině listopadu bych se sebou mohl začít něco dělat. Na přípravu tak budu mít měsíc a půl. Po jezdecké stránce jsem na tom dobře a na závodech jsem si vyzkoušel, že jezdím rychle. Nebojím se, pád mě nezaskočil. Ale protože teď nic nedělám, budu potřebovat nahodit zpátky fyzičku.

Říkáte, že se nebojíte. Ale přece jen: neovlivní takový pád závodníkovu psychiku?

Ovlivní, ale jak který pád. Tenhle byl tak rychlý, že jsem nad tím vůbec nestihl přemýšlet, ani se na to připravit. Najednou jsem ležel na zemi a bylo to.

Jak se to stalo?

Ve třetí etapě se jelo po kamenitých cestách a bylo to dost nebezpečné. Motorka pořád plavala, navíc jsme měli plné nádrže po tankování. Kamenů bylo tolik, že se jim nedalo vyhnout a jeden z nich mi poslal motorku do boku, dostal jsem kontr na druhý bok a už jsem letěl dopředu. Motorce se skoro nic nestalo, ale já spadl do těch kamenů. Byl to pád do tvrdého, kdybych upadl do písku, tělo by to asi tolik neodneslo.

Vrtulník vám musel přivolat soupeř, že?

Ano, můj bývalý týmový kolega Jacopo Cerutti. Vždycky byl lepší než já, ale v tomhle závodě jel za mnou a právě díky němu přiletěla helikoptéra. Já jsem nebyl schopný doplazit se k motorce, po pádu je člověk otřesený. Vrtulník se záchranáři u mě byl asi za čtyři minuty.

Byl to váš nejtěžší pád v kariéře?

To určitě ne. Kdysi jsem na Dakaru utrpěl kompresní zlomeninu páteře, to bylo asi nejhorší. Většinou vás nakopne zadní kolo a motorka buď letí na stranu nebo přes vás, jiná možnost není...

Můžete teď dělat něco jiného než ležet a odpočívat?

Být pozitivní a soustředit se na leden, kdy startuje Dakar. Měl jsem nějaké nedostatky v navigaci a doma si teď alespoň můžu projet roadbooky a všechno si pořádně procvičit. Hlavně být v klidu, abych pak mohl zabrat.