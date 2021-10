Lacko v Jaramě vybojoval třetí místo a opět se přiblížil Lenzovi

Lacko do dnešního prvního závodu, jehož start byl kvůli nečistotám na trati po doplňkových kláních ME o dvě hodiny opožděn, vyrazil z druhé řady. Na okruhu nedaleko Madridu sice pršelo, což má Lacko rád, tentokrát to ale rodákovi z Čeladné moc nevyhovovalo.

„Hned v prvním kole mi upadl stěrač, takže jsem se modlil, ať je konec. Na mokré trati a za deště jsem tak musel jet naslepo,“ řekl Lacko s tím, že si na začátku, kdy se jelo pod žlutými vlajkami a bez možnosti předjíždět, nechal úmyslně ujet dvojici Kiss, Antonio Albacete.

„Risknul jsem si, že zkusím zpomalit jezdce za sebou, abych měl před sebou mezeru a neměl tam takový vodní prach. Doufal jsem, že alespoň něco uvidím, což se nestalo. Dvanáct kol jsem bojoval s Jochenem Hahnem v zádech a dopadlo to dobře. S třetím místem jsem spokojený,“ řekl Lacko. Z vítězství se radoval Kiss a připsal si jubilejní desátou výhru v sezoně.

Do druhé jízdy odstartoval Lacko z třetí řady a nakonec se dokázal posunout na 4. místo, dokázal předjet Lenze i Němce Hahna. „Je to nepopulární čtvrté místo, ale teď se ani tak nekoukáme na poháry jako na body a hlavní soupeře, které jsem nechal za sebou a přiblížil se tak opět druhému místu. Z celého víkendu mám jedno třetí místo, ale do Misana si vezeme velkou naději na boj o konečnou druhou pozici,“ dodal Lacko.

Evropský šampionát v Itálii vyvrcholí v polovině října.