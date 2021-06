Mostecký boss: Z Evropy jsme se vytratili, teď je šance na Ligu mistrů

Co rozhodne o Lize mistrů?

Kvalifikace není. Přihlásili jsme se, teď je to právě o diplomacii, kterou za nás vede Radek Maděra. Bude buď Liga mistrů, nebo Evropská liga. Díky Mostu je český klubový koeficient na 12. místě v Evropě, a to tam nemáme započítané Slovenky. S nimi bychom byli asi desátí. Loni jsme byli sedmnáctí, a když se nasazovalo, podařilo se nám dostat na pozici prvního náhradníka. Teď si slibujeme, že bychom se mohli do šestnáctky protlačit. Když jsme hráli poprvé Ligu mistrů, byli s námi spokojení, jak s marketingem, tak s chomutovskou arénou. Mělo to špičkovou úroveň.

Zase by se hrálo v Chomutově?

Liga mistrů musí být tam, ve velké aréně. Budeme ji chtít vyprodat, udělat ohromnou atmosféru. Na Györ přišlo skoro 2 800 diváků, kapacita je pětitisícová, rádi bychom to posunuli ještě dál. I náš sport v českých podmínkách. Taky v naší rekonstruované hale budou zápasy větší zážitek, chystáme světelnou show, zapalování ohňů, bude nové ozvučení.



Zatímco házenkářky Vácu slaví postup, mostecká Lucia Mikulčíková truchlí.

Po zlaté sezoně trenéra Tancoše vyměnil Polák Struzik. Proč?

Máme za sebou celkem neúspěšnou Evropu. Předtím jsme udělali největší úspěch, postoupili jsme do Ligy mistrů a uhráli v ní tři body, ale pak jsme se vytratili. V jarní skupině Poháru EHF jsme nezískali ani bod, letos jsme neprošli přes Vác, který jsem vnímal jako perfektně hratelný. Jsem rád, že Jiří Tancoš zůstává u mladších dorostenek, Pavel Farář u starších, budou se prolínat s koučem áčka. Trenérské řemeslo je takové, někdy je potřeba nový impulz pro hráčky. Tancošovi moc děkuju, úspěch v kvalifikaci o Ligu mistrů a pak body v ní jsou pro mě osobně výš než náš dřívější triumf v Challenge Cupu.



Co pro vás vůbec v kontextu evropských bitev znamená český titul, už osmý za sebou?

Jde právě o krok k evropským pohárům. Ve finále jsme porazili Slavii, ale pro holky bylo náročné systém doma - venku ustát. Ale jestli tenhle tým chce hrát Ligu mistrů, musí to doma zvládat. Žádný titul není lehký. My hrajeme o všechno. Můžeme strašně moc ztratit, bez titulu se nemůžeme přihlásit do Ligy mistrů. Pro nás je to hra vabank, náročná na psychiku. Zato Slavia deklarovala, že v Evropě hrát nechce.

Hlad po úspěších stále máte?

I ta naše dominance před třemi až pěti lety, když na Slavii byla silná generace, nebyla tak jednoznačná, jakou předvádí v basketu Nymburk. Vždycky bylo o co hrát. I teď první zápas finále skončil o čtyři góly. Holky jsou vychovávány od dorostu jako srdcařky. Chtějí vyhrávat.



Jak udělat, aby vás interliga líp připravila na Evropu?

Na české půdě jsme vyhráli, co se dalo. Nás v sezoně letos neporazil žádný český soupeř, i když některé zápasy byly o fous. Prohráli jsme se dvěma slovenskými. Je nové vedení svazu a já doufám, že se naše soutěž bude plně profesionalizovat, aby v Čechách byla kvalitní družstva jako na Slovensku. A i když to třeba v Čechách spadne z osmi na tři čtyři pět týmů, což nedokážu předvídat, stejně je důležité jít touto cestou.



Které hráčky byste za uplynulou sezonu vyzdvihl?

Kapitánku Mikulčíkovou, Maňákovou a další naše matadorky. A vlastně všechny. Kromě starších se přidala i mladá generace, Cholevová, Smetková, Stříšková a další. Holky okolo 20 let a mladší rozhodují zápasy, chceme, aby se tím připravovaly na evropskou úroveň.

Iveta Korešová slaví s fanoušky Thuringeru.

Jak se vám povedlo přivést do týmu hvězdu Ivetu Korešovou, která se vrací po mateřské pauze a přichází z Thüringeru?

Bavili jsme se dlouhodobě. Vždy, když jsme se viděli, ptal jsem se Ivety co a jak. Měl jsem o ní přehled. Teď dostala konkrétní nabídku, dohodli jsme se. Nevnímám její angažmá, že sem jde na konec kariéry. Pro je mě v ideální věku, nejlepší jsou pro mě hráčky kolem 33 plus minus tři roky. Tvrdím, že k nám přichází na vrchol kariéry, a věřím, že s Mostem ten vrchol na klubové úrovni zažije. Podle mého názoru je to po revoluci nejlepší házenkářka, co v Česku byla.

Do ciziny odešly Šustková a Zachová, budou ještě další změny?

Možná přijdou ještě dvě mladé spojky na doplnění týmu. Máme dobrou mládež, tři hráčky nastoupí do áčka. Na každém postu budou tři házenkářky. Trenér bude mít prostor, aby mohl s týmem hrát naši rychlou házenou, často střídat. Síla kádru se projeví. To bylo vidět s Porubou, má vynikající hráčky, ale jen šest. K tomu chceme přidat ještě větší tlak na kondici.

Tam pořád vidíte rezervy?

Kromě Ivety Korešové nejsou naše holky vnímány jako top hráčky na Ligu mistrů. Musíme přijít s nějakým novým herním systémem, vydávat víc energie. Naše házenkářky nejsou úplně nejvyšší, takže tam musíme dát nějaký nápad, hrát trošku jinou házenou.

MANAŽER S POHÁREM. S pohárem pro české házenkářské šampionky si zapózoval i manažer mosteckého klubu Rudolf Jung.

Co čekáte od nového trenéra?

Nastavíme si pravidla. Strategie je to, o čem rozhoduju já, jak chceme hrát. On má plně v kompetenci sestavu, jaká hráčka nastoupí, jaká bude obrana. Já po něm chci jasnou herní tvář týmu. A jakou cestu si k tomu najde, to je na něm.



Jak jste jako klub přečkali covidovou pandemii?

Díky sponzorům se nás to finančně moc nedotklo. Hráčky jsme dlouho drželi přísnými opatřeními mimo pandemii, ale pak přišla britská varianta, přinesla to jedna hráčka a rázem to bylo jako výbuch granátu. Zase výhoda byla, že jsme nemoci neměli tak roztahané, dali jsme si měsíc a půl přestávku, pak jsme hráčky poslali na nadstandardní vyšetření a znovu jsme rozjeli sezonu.