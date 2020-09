Superliga florbalistů startuje i na severu, Česká Lípa i Liberec začínají doma

Českolipský tým jde do čtvrtého ročníku mezi domácí elitou s novým trenérským týmem. David Derka s Petrem Koptou mají před sebou jasný cíl: v sezoně, kterou může výrazně ovlivnit koronavirová pandemie, by se Česká Lípa chtěla vyhnout účasti v play-down.

„Budeme hrát podobnou roli, jako v dřívějších sezonách. Nemá cenu si mazat med kolem pusy, že můžeme hrát o pátou nebo šestou příčku,“ řekl hrající manažer týmu Štěpán Slaný, pro kterého to bude zřejmě poslední ročník na vrcholové úrovni. „Sezona každopádně bude dlouhá a specifická. Věřím ale, že se naladíme na správnou notu a budeme bodovat s týmy kolem nás. Chceme, aby nás zdobila kvalitní obrana a trochu srdíčka.“

Omlazený tým hodně inkasoval

Českolipský tým přes léto omladil a v přípravě se mu příliš nedařilo. V poháru prohrál všechny tři zápasy a dostával hodně gólů. „Poslední tři týdny se nás drží nemoc a moc jsme toho společně nenatrénovali. V přípravě tak dostali více času kluci z juniorky nebo z béčka. V zápasech jsme trochu zapomněli na agresivitu a bojovnost,“ uvedl nový kouč Derka.

Na úvod sezony má Česká Lípa těžký los. V prvních pěti kolech ji čekají zápasy s Chodovem, Mladou Boleslaví nebo Spartou. „Nesmíme panikařit a musíme si pořád zachovat směr, jakým jsme se vydali,“ nabádá Derka.

Obránce Slaný si myslí, že start proti silnému Chodovu může být i výhodou. „Na Chodov to docela umíme. Doma jsme s ním historicky nějaké body brali,“ upozornil. „Jsme nicméně velký outsider a nezbývá nám nic jiného, než se připravit na to, že budeme hrát hodně bez balonu a do obrany na sto procent. Taková hra nám ale vyhovuje. Jsme obvykle slabší v době, kdy musíme s míčkem na holi tvořit. Je to určitě lepší úvod, než s Hattrickem Brno nebo s Black Angels, což jsou zápasy, kde se od nás očekávají body.“

Skončí liberecké čekání na postup do play off?

Florbalisté FBC Liberec se do play off nejvyšší soutěže naposledy probili v sezoně 2010/11. Od té doby hráli spíše jen o záchranu, což jednou nezvládli a prožili si i ročník o patro níž. V posledních dvou sezonách měli v závěru základní části superligy postup do elitní osmičky už opravdu nadosah, ale play off jim pokaždé jen kvůli horší vzájemné bilanci se soupeři smolně uniklo.

Letos už chce liberecký tým opět po deseti letech do vytoužených vyřazovacích bojů konečně proniknout. „Už je to opravdu dlouho, co jsme hráli play off,“ podotkl zkušený liberecký kouč Zdeněk Skružný. „Do nové sezony je to zase samozřejmě náš hlavní cíl, tahle touha žene dopředu i celou kabinu a uděláme všechno pro to, abychom letos do osmičky prošli. Ale hlavní cíl všech lidí ve florbale by měl být, aby se tahle sezona vůbec dohrála,“ přeje si Skružný.