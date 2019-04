Sisrova medailová jízda pokračuje, ve Slovinsku dojel druhý

V tamním Novem Meste tak skončil těsně za vítězem na jednorázovém závodě Adria Mobil a pro hradeckou stáj i pro sebe si vyjel důležité body do UCI žebříčku. Nebyl ale sám z týmu, další totiž přidal Dominik Neuman, který závod dokončil na sedmém místě. V závodě triumfoval domácí favorit Marko Kump.

„Čtyři sta metrů před cílem jsem měl na špici velmi dobrou pozici, a proto jsem zkusil spurt celkem brzy, protože jsem chtěl Kumpa překvapit. Ten ale nakonec ukázal, že na tom byl lépe, v úplném závěru se dostal do čela a závod vyhrál,“ popsal závěr závodu nakonec druhý Sisr.

Na sedmičlenný tým Elkov Author čekalo stejně jako na zbytek startovního pole nepříjemné deštivé počasí, které vydrželo po celý závod, který měřil 184 km a měl náročný kopcovitý profil.

Chvíli po startu se do úniku pustil Matěj Zahálka a spolu ním Australan Benjamin Hill z Ljubljana Gusto Santic, Ital Jacopo Menegotto z Biesse Carrera a Slovinec Nik Čemažar. Náskok čtveřice přerostl přes tři minuty a hlavními tahouny byli Matěj Zahálka se Slovincem Čemažarem. Ti také vydrželi na čele nejdéle a to až do tří pětikilometrových zavěrečných okruhů.

Následně se peloton začal dělit a Elkov Author měl v tu chvíli ve vedoucí dvanáctičlenné skupině celkem pět svých zástupců. Postupně k nim však dojela ještě skupina s domácím favoritem Marko Kumpem.

„Poté, co se skupiny spojily, snažili jsem se kontrolovat situaci a dovést všechny do závěrečného spurtu,“ poznamenal Sisr.

Hradecká stáj se ve druhé polovině týdne vydá znovu do Francie, kde bude od pátku závodit na etapách Okolo Arden. Část borců ale zůstane v Česku a v neděli na ně čeká jednorázový podnik Českého poháru Kyjovské Slovácko.