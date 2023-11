Štybarova budoucnost? Možný je i návrat do Čech, láká ho ATT Investments

Ne, zatím není nic jasného.

Štybar po konci ve worldtourovém Jayco-AlUla svou budoucnost oficiálně neoznámil. V rozhovoru pro web We Love Cycling nicméně přiznal, že by v úvahu mohl připadat návrat do elitních pater cyklistiky jakožto sportovní ředitel či angažmá právě v českém ATT.

„Ano. ATT je jedna z možností. Ale ještě si musíme upřesnit, jak by vše fungovalo,“ prohlásil sedmatřicetiletý vítěz etap na Tour de France či Vueltě.

PŘÍŠTĚ TŘEBA SE ŠTYBAREM? Tým ATT Investments po závodě Velká Bíteš-Brno.

Zájem pro iDNES.cz potvrdil i majitel týmu Radim Kijevský. „Máme spolu dobré vztahy, třeba v minulosti jsme Zdeňka zabezpečovali na mistrovstvích republiky nebo jsme se potkávali skrze přípravné kempy. Proto ve chvíli, kdy mu v Jayco neprodloužili smlouvu, jsme se začali bavit, jestli bychom nespolupracovali ještě víc,“ říká.

Co by Štybarovo možné angažmá v české stáji obnášelo, zatím jasné není. Někdejší trojnásobný cyklokrosový mistr světa ani Kijevský však nevylučují, že by se nemuselo jednat jen o manažerskou pozici. Mohl by za ATT i závodit.

„Pokud by měl chuť, tak by za nás jezdit určitě mohl,“ přemítá šéf týmu. „Na sklonku kariéry by se vrátil do Čech, pomohl mladým. Jde o jednu z variant. Nebo se také může stát, že by nám pomáhal jako sportovní ředitel či konzultačně. Je na něm, jak si vše rozmyslí.“

Podle Kijevského by mělo být jasno v horizontu několika týdnů.

„V kontaktu jsme, volali jsme si naposledy v sobotu. Zdeněk si teď dává dokupy cyklokrosovou sezonu a přemýšlí co se týče mistrovství světa v Táboře,“ řekl. „I o šampionátu bychom se spolu mohli pobavit. Pokud by nedal dohromady svůj tým, mohli bychom mu pomoci my.“

Otruba jednal s DSM či Quick-Stepem

Štybar by mohl ATT pomoci, aby navázali na letošní vydařený rok. „V uplynulé sezoně jsme měli nemalé plány – stát se českou jedničkou a co nejvýš se umístit na mezinárodní úrovni,“ ohlíží se Kijevský. „Českou jedničkou jsme se stali. A že budeme v hodnocení kontinentálních týmů v Evropě třetí za rezervami Jumbo-Visma a Alpecin? Jinak než sen to snad ani nazvat nejde. Beru to jako úspěch celé české cyklistiky.“

RADOST. Pavel Kelemen z ATT Investments si jede pro triumf na klasice Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš.

Aby zopakovali podobné úspěchy by jim mělo pomoci i celkové posílení soupisky.

Tým oznámil, že přijde osm nových cyklistů. Známá jsou už třeba jména z konkurenční hradecké stáje Elkov-Kasper Dominik Neuman či Filip Řeha.

„Pro následující sezonu jsme chtěli tým víc výkonnostně stabilizovat. Po všech stránkách budeme silnější a vyváženější. Máme spurtery, klasikáře, vrchaře,“ vyjmenovává Kijevský. „Budeme mít i čtyři třiadvacítkáře. Od této kategorie neustupujeme a i v ní chceme pomýšlet na úspěch.“

I v další sezoně by měl tým spoléhat na Jakuba Otrubu, který se letos postaral například o třetí místo v celkové klasifikaci Czech Tour. Pětadvacetiletý účastník časovky na mistrovství světa v Glasgow sice jednal i s několika týmy z World Tour, nakonec ale v Česku zůstává.

Jakub Otruba z týmu ATT Investments na čele skupiny během závodu Czech Tour

„Kuba měl více možností,“ líčí Kijevský. „Třeba po Vojtovi Řepovi (který se nově stává sportovním ředitelem ATT) ho chtěli do dvojkového španělského Kern-Pharma. Byly možnosti Bahrainu, chvíli se rýsovalo DSM u Pavla Bittnera a nakonec jsme ještě přes mé kontakty zkoušeli Quick-Step. Kubu řešili, ale na jedno místo byli tři lidé a vybrali si jinak.“

A pokračuje: „Čekali jsme tedy do poslední chvíle. Samozřejmě, že by pro nás šlo o velké oslabení, ale i já chci, aby se kluci posouvali. Domluvili jsme se tak, že počkáme do prvního společného kempu. Kuba do té doby nikde nepodepsal a nakonec u nás zůstává. Věřím ale, že – jak sám říká – mu to ještě dodá motivaci.“

Na hotelu s týmy z World Tour

I Otruba tak už v tuto chvíli společně s kolegy z ATT zahájil přípravu na novou sezonu. Jezdci za sebou mají úvodní listopadový kemp ve Špindlerově Mlýně, nyní jsou na horských kolech na Moravě a 11. prosince odjíždějí do španělské Altey.

„Jedeme do hotelu Cap Negret, což je vyhlášené místo, kde se schází spousta worldtourových týmů,“ pochvaluje si Kijevský. „Ve Španělsku budeme do Vánoc. V lednu pak opět pojedeme do teplých krajin, v únoru znovu a 26. února odjíždí první část závodníků do Chorvatska na Poreč.“

Závodní program by tým měl mít opět kvalitní. Nadějně se jeví účast na silně obsazovaných kláních Czech Tour, Kolem Slovenska a Kolem Maďarska, kterého se letos účastnilo devět worldtourových týmů. Ineos třeba s Eganem Bernalem, Bora se Samem Bennettem či Quick-Step s Fabiem Jakobsenem.

„Nedávno jsme se s maďarskými organizátory bavili a naše účast je velice reálná. Loni jsme tam jeli jako poslední mezi startujícími. Nakonec jsme se ale prezentovali dobře,“ připomíná Kijevský účast v únicích, zelený dres Matúše Štočka či bílý Mártona Diny pro nejlepšího maďarského jezdce. „Obsazení podobných závodů se rozhoduje až později, příslib nicméně máme. Což platí i na Czech Tour, Kolem Slovenska, nebo rumunské Sibiu.“

A třeba se na těchto závodech za tým ukáže i Štybar.