Vše je na mých bedrech, Karlos se připravuje na zápas, říká těhotná Ceterová

Jak se připravujete na to, že se z vás už brzy stane maminka?

Momentálně se cítím výborně. Jsem v šestém měsíci. Užívám si to naplno. Dobře jím a už řeším takové ty tradiční starosti, týkající se třeba výbavičky, zařízení pokojíčku a podobně. Myslím si, že těhotenství patří k nejkrásnějším obdobím v životě ženy. Těším se, až se miminko narodí a co mě bude čekat dál.

Jak vám momentálně pomáhá váš partner Karel Vémola? V listopadu ho čeká náročný zápas. Má na takové starosti a zařizování teď vůbec čas?

Momentálně je vše na mých bedrech. On se poctivě připravuje na zápas století. Respektuji to a nechávám ho v klidu, aby byl spokojený a mohl se naplno věnovat tomu, co potřebuje. Slíbil mi, že po zápase se mi bude naplno věnovat.

Už víte, zda se vám narodí holčička, nebo chlapeček?

Ano. Čekáme holčičku. Bude se jmenovat Lili, Lilinka.

Váš partner má již syna. Jak připravujete malého na to, že bude mít sestřičku?

Je ještě malý a moc tomu nerozumí. Myslím si, že na to má čas a sám uvidí, až to přijde, a bude to vše více vnímat.

Chodíte na předporodní kurzy? Nebo vše necháváte na přirozeném mateřském instinktu?

Čtu spoustu knížek a před porodem bych ráda chodila i na přípravné kurzy. Hlavně proto, abych byla klidnější. Bude to přece jen můj první porod.

Je něco, co vás při čtení knížek o mateřství zaskočilo nebo vyděsilo už teď?

Ani ne. Prošla si tím téměř každá žena a já se na vše moc těším.

Karlosi, chystáte se na důležitý zápas. Jak teď podle toho vypadá vaše strava?

Moje stravování se celoročně nijak výrazně nemění. Jsem celý rok ve striktní dietě.

Kvůli zápasu teď prý nemáte příliš času se věnovat těhotné přítelkyni...

Po listopadovém zápasu si budu muset udělat víc času. Ale teď to nejde. Všichni, kdo mě znají, vědí, že nedopustím, aby mě na cestě k tomuto zápasu něco mohlo vykolejit. Jsem tedy převážně v Londýně, věnuji se stravě a celkové přípravě. Po zápase se budu věnovat všemu ostatnímu.

Na holčičku se však předpokládám těšíte?

Určitě ano.