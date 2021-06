Jsem ráda, že jsem měla děti až po třicítce, říká Julianne Moore

„Měla jsem obrovské štěstí, opravdu ano. Jako mladá jsem opravdu tvrdě pracovala, byla jsem velmi úzce zaměřená. Byla jsem neskutečně vytrvalá a důsledná, pořád jsem byla připravená na různé castingy, vždy jsem byla dochvilná. A pracovala jsem hodně dobře,“ říká Julianne Moore v aktuálním rozhovoru.

Až po třicítce pak zjistila, že v soukromí se jí kvůli vysokému pracovnímu nasazení moc nedaří a zatoužila po založení rodiny. „Najednou jsem chtěla mít rodinu, děti a pojistit si někoho, kdo bude chtít mít děti se mnou,“ přiznala herečka, která v prosinci oslavila šedesátiny.

Julianne Moore vyrůstala v rodině profesionálního vojáka, s rodiči se proto jako malá často stěhovala na různé vojenské základny. Vlastní děti chtěla něčeho podobného ušetřit.

„Nelituji toho, jak jsem vyrůstala, bylo to zajímavé. Milovala jsem to. Ale nemyslím, že to bylo ideální. Chtěla jsem, aby moje děti měly jedno místo, kterému mohou říkat domov,“ dodala herečka, jíž se první potomek narodil, když jí bylo sedmatřicet. Dceru přivedla na svět až po čtyřicítce.



Julianne Moore a její manžel, režisér Bart Freundlich (51), se vzali v roce 2003. Mají spolu dvě děti, třiadvacetiletého syna Caleba a devatenáctiletou dceru Liv.

V roce 2018 byli herečka i její muž hostem Filmového festivalu v Karlových Varech, kde si hollywoodská hvězda převzala Křišťálový globus za přínos světové kinematografii.

29. června 2019