Gottová se vrátila k manželovi a promluvila o pokusu o sebevraždu

„Sáhla jsem si na psychické dno a chtěla se vším skončit, to je pravda. Díky pomoci manžela Tima se tak nestalo! Není ale pravda, že jsem si podřezala žíly, tyto informace kategoricky vylučuji. Jsem ve velice složité životní situaci, kterou se znovu snažím řešit,“ stojí v prohlášení, které Dominika Gottová zaslala médiím.

Již dříve přiznala, že když vypila láhev alkoholu, chtěla vyskočit z okna, ale manžel jí v tom zabránil. Zpěvákova dcera také informovala, že pomoc jí nabídl i český konzulát v Helsinkách. Přestože sama informuje novináře, média žádá o respektování soukromí.

„Po roce, co jsem žila v Česku, jsem se rozhodla vrátit ke svému manželovi. Kde a jak budeme žít, momentálně řešíme. V Praze mám stále bydlení a pracovní závazky a jakmile to bude možné, vrátím se a rozhodnu se, co dál,“ dodala.

Dominika Gottová se loni vrátila do Česka a tvrdila, že po rozvodu chce začít nový život. Svého finského chotě, který podle ní trpí bipolární afektivní poruchou, opustila mimo jiné kvůli alkoholismu a nevěře.

„Vzal mi cennosti, které jsem měla, šperky a několik hodinek, a šel je kvůli dluhům, které nasekal, prodat. Jediné, co se mi z těch cenností podařilo zachránit, byly jedny hodinky od táty. Mám je totiž dobře schované,“ řekla Dominika Gottová loni v prosinci, když podávala žádost o rozvod.