Nechce se mi do toho, ale Lucka trvá na tom, abych byl u porodu, říká Matuš

„Jsem moc vděčný pánubohu, že mi dal ten krásný dar, který jsem vždycky chtěl. S Lucinkou se povedlo a jsem moc rád, že budu mít miminko,“ řekl Bohuš Matuš v rozhovoru pro Super.cz.

Zpěvák si nemyslí, že jeho partnerka Lucie je na výchovu dítěte příliš mladá. „Mě osobně měla maminka také v sedmnácti letech, taťkovi bylo tehdy jedenadvacet let, což je hrozně málo. Ale mně je už přes čtyřicet a Lucka to dítě hrozně chtěla. Mohu tomu dítěti něco nadstandardně dát, daří se mi a mám spoustu vystoupení,“ míní Matuš.

Jeho partnerka je prý ode dne, kdy zjistila, že je těhotná, velice šťastná. „To co ji trápilo, úplně vyhnala z hlavy a zkrásněla mi,“ říká zpěvák.

Reakce nejbližšího okolí na těhotenství o mnoho let mladší partnerky jsou podle Matuše velmi pozitivní. „Maminka byla šťastná, i taťka. Je hodně nemocný a je rád, že se dožije vnuka. Maminka Lucie byla samozřejmě také šťastná. Jen tatínek volal Lucince a křičel do telefonu, že mě zabije a podobně. Pak ale řekl, že si dělal srandu. Je to skvělý chlap a miluje děti. Lucinka má brášku, který má roční dítě, tak bude v rodině další miminko,“ pochvaluje si zpěvák.

Bydlet bude s Lucií a jejich dítětem v nově pronajatém bytě. „Nejraději bychom se samozřejmě přestěhovali k rodičům Lucinky, kteří mají vilu za 25 milionů. Ale to je takový milý pokus o vtip. Já po nikom nic nechci,“ říká Bohuš Matuš.

Pomáhat s miminkem budou prý rády obě babičky. „Moje maminka k nám chodí dvakrát týdně vyprat, pomáhá mi uklízet a podobně. Lucinky maminka k nám chce taky docházet, tak jí pronajmu pokojíček a bude tam s námi,“ plánuje zpěvák. „Přiznám se, že být u porodu se mi moc nechce, ale Lucka na tom trvá, takže nebude zbytí,“ dodal Matuš.

VIDEO: Bohuš Matuš – To je láska: