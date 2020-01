Nechtěla bych skončit u jednoho dítěte, svěřila se Berenika Kohoutová

Bereniko, vy jste si ze všech vystřelila, prý už vám gratulovali k porodu. Sdílela jste nedávno na sociálních sítích fotku z nemocnice s popiskem „světlo dobrý, tak ještě ten porod“ a spoustu lidí to zmátlo...

Ale to vůbec nebylo schválně. Mně nedošlo, co si budou lidi myslet. Normálně chodí těhotný ženský na prohlídky a já jsem nepsala nic o tom, že bych rodila, to byl takový trochu omyl, to nebyla provokace.

Takže nejste účelová recesistka?

Hodně lidí si myslí že jo, a občas i jo. Ale toto nebyl ten případ.

Takový přirozený smysl pro humor. Kolik dětí chcete jednou mít?

Teď budu ráda, když bude to jedno a potom se uvidí. Ale asi bych nechtěla jedináčka. Myslím si, že je fajn, když mají lidi sourozence, a když jsou rodiny větší, takže uvidíme do budoucna. Ale u toho prvního dítěte bych nechtěla skončit.

„Přijdu do klubu, všichni čuměj...“ (reference na song Bereniky Kohoutové s názvem Dělám stojky). To teď asi moc nebude, že?

No, to teď už dlouho není a dlouho to ještě nebude.

Těhotenství přišlo neplánovaně?

No, ani ne. Neřekla bych, že úplně neplánovaně.

Máte už zařízené a domluvené hlídání?

Mám babičky. My máme babičky. Takže to je skvělý a uvidíme, jak moc to bude fungovat, nebo nebude a jak to půjde. To se všechno uvidí.

Musela jste v těhotenství něco omezit, co vás mrzelo?

Asi tak všechno. Práci a večírky. Ani se mi poslední dobou vůbec nikam nechtělo. Takže tyhle věci. Ale to k tomu patří a zase se budu těšit, že to přijde.

Myslíte si, že budete akční maminka, nebo spíše taková ta domácí?

To vůbec nevím. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že jsem v těhotenství byla akční a obecně jsem akční, tak bych řekla, že spíš budu akční maminka, ale uvidíme, no…

Jak na vaše těhotenství reagovali fanoušci?

Ha, to já nevím. Asi mají radost. Mám pocit, že část má radost. Já jich mám širokou škálu a to je záběr od puberťáků až po starší lidi. Ty ženské, které mají děti, tak jsou asi rády. Protože ono je to takový hezký to sdílení. Na druhou stranu puberťáky to asi tolik nezajímá. Tak se to prostě nějak nakombinuje.

Je někdo ze slavných maminek, za kým jste ochotná si dojít pro cenné mateřské rady?

Já to tak docela sbírám, kudy chodím, aniž bych i chtěla. Spousta mých kamarádek má děti a moje ségra také, takže se to všechno postupně dozvídám.

Výbavičku už máte nakoupenou?

Výbavičku mám objednanou, ještě mi nepřišla. Ale víceméně už je všechno hotové.

Máte několik nominací na ceny Anděl, kolik jich vlastně je?

Jsou dvě, což je úplně úžasný.

V jakých kategoriích?

Interpretka roku a Skladba roku.

Ve které si myslíte, že byste spíše mohla uspět?

To si vůbec netroufám odhadnout. Ale musím říct, že vzhledem k tomu, že ve Skladbě roku jsem nominovaná s Karlem Gottem a s Vladimírem Mišíkem, kterým oběma bych to přála. Celá ta deska Vladimíra Mišíka je pro mě úžasná, já ho mám strašně ráda, je mi hrozně sympatický jako člověk. A Karel Gott... Samozřejmě víme, co se minulý rok stalo a dělo a chápu, že by tu cenu měl zaslouženě dostat. Tam si to vůbec netroufám odhadnout. V kategorii interpretka jsem se zpěvačkami, které jsou úžasné, ale jsou zase úplně jiný žánr, takže vůbec netuším, jak by to mohlo dopadnout.

Myslíte si, že mezi českými zpěvačkami funguje podobný konkurenční boj, jaký můžeme vídat třeba v Americe?

To já teprve zjistím. Já jsem se tam ještě úplně neproklestila, vydala jsem album, pak jsem otěhotněla, takže jsem teď taková v pozadí a doufám, že to tak není. Už teď mám mezi zpěvačkami kamarádky a připadá mi to super. Ale asi bych si tipla, že to tam trošku bude.

Nějaká ta rivalita?

Asi nějaká jo. Ale ona ta rivalita občas s sebou nese to, že ten člověk se víc snaží a je pak trošku cílevědomější. Takže ono to k tomu asi trochu patří.